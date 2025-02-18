Чего хочет Путин и как поступит Америка? (The Spectator, Великобритания)

The Spectator: лидеры США и России вскоре нанесут друг другу взаимные визиты

Трамп дал Путину всё, о чём тот просил, и даже больше, — без единого требования в ответ, пишет The Spectator. Но на этом он не остановится, сделки так и будут заключаться. Кто в итоге окажется в выигрыше, а кто в проигрыше?

Юлиус Штраус (Julius Strauss)

Ах, если бы мне платили по пенни каждый раз, когда я слышу, что президент России Владимир Путин хочет всего лишь уважения... Или что его интересует только Восточная Украина. Или что как только Киеву откажут в членстве в НАТО, он тут же отзовет свои танки.

Однако за последнюю неделю президент США Дональд Трамп дал Путину все это — и даже больше.

И это только начало — боевые действия не думают стихать. И что же попросил автор книги “Искусство заключать сделки” взамен за эту невиданную дипломатическую щедрость? Абсолютно ничего.

Более того, единственное существенное требование Трамп выдвинул к украинцам. На прошлой неделе Вашингтон командировал министра финансов Скотта Бессента в Киев с чрезвычайным поручением.

Бессент представил президенту Владимиру Зеленскому на подпись документ о передаче прав на половину всех редкоземельных металлов Украины стоимостью в триллионы долларов, в качестве компенсации за оружие, поставленное Вашингтоном при администрации Байдена.

Это все равно что пригласить голодающего приятеля на бесплатный ужин, а затем выкатить ему счет на сумму, многократно превышающую его стоимость.

На прошлой неделе нас захлестнул такой водоворот событий, что давайте пройдемся по порядку, пока голова не закружилась окончательно.

12 февраля Трамп проговорил с Путиным полтора часа по телефону. Лидеры хвастались величием собственных стран и восхваляли друг друга, а Путин поздравил Трампа с победой на выборах и сделал комплимент его “здравому смыслу”.

Трамп заявил, что лидеры, по всей видимости, вскоре нанесут друг другу взаимные визиты.

Затем Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, сообщил ему о своем разговоре с Путиным и сказал, что тот хочет мира.

В тот же день, если я ничего не путаю, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина не сможет вернуть обратно удерживаемые Россией земли. И добавил, что членство в НАТО для Киева даже не обсуждается.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас родом из Эстонии, где русских знают не понаслышке. Она сказала вслух то, что было на уме у многих: “Почему мы даем России все, что она хочет, еще до начала переговоров?”.

Затем вице-президент США Джей Ди Вэнс оказал Путину еще одну непрошеную уступку. Он заявил, что никаких американских войск на Украине размещено не будет. Следить за соблюдением любого соглашения предстоит европейцам. А в случае нападения на эти силы на них не будет распространяться гарантия взаимной обороны по статье 5 НАТО, заключил он.

В этот день, 14 февраля, Зеленский, Вэнс и значительная часть европейского командования и политического руководства собрались в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности.

Зеленский напомнил собравшимся о Мюнхенском сговоре 1938 года, когда тогдашний премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен передал чешские Судеты Адольфу Гитлеру в обмен на гарантии, что тот ими и ограничится. (Кстати, Чемберлена в то время чествовали как великого миротворца.)

Затем Вэнс выступил с речью, в которой упомянул Украину и вопросы безопасность лишь походя. Европейских лидеров он призвал беспокоиться не о России, а о себе.

Он упомянул недавние президентские выборы в Румынии, на которых победил некий Кэлин Джорджеску, прискакавший из полной безвестности на белом коне в TikTok.

(Когда выяснилось, что Москва повлияла на исход голосования с помощью изощренной кампании в социальных сетях, румынские суды усмотрели нарушения избирательного законодательства и постановили провести повторные выборы.)

Вэнс же счел это свидетельством того, что в Европе нет демократии. Он заявил, что Европе больше угрожает прогрессивная политика — и привел еще ряд второстепенных вопросов в поддержку своего заявления — чем Россия, Китай или любой другой внешний враг.

Сказать, что европейские воротилы лишь раскрыли рот от изумления — значит не сказать вообще ничего.

Разумеется, Мюнхенская конференция по безопасности преподносила сюрпризы и раньше.

В частности, речь Путина в 2007 году, когда он отчитал Запад за якобы несправедливое обращение с Россией, вошла в историю как один из поворотных моментов в истории после холодной войны.

Быть может, Вэнс говорил, чтобы сделать приятное “новому шерифу в Вашингтоне” (его собственные слова). Быть может, ему показалось, что его затмил своим радикализмом Илон Маск, и он старается вернуть расположение босса.

Но если разговоры о захвате Канады, Гренландии и Панамы можно было уподобить сбрасыванию вычурных накидок и покрывал новой администрации США, то речь Вэнса стала, по крайней мере для европейцев, полным стриптизом.

Она раскрыла трамповскую картину мира во всей ее шокирующей наготе. США будут поддерживать крайне правую “Альтернативу для Германии” — и сомнительного румына на коне, одновременно упрекая Европу за то, что она осмелилась переживать насчет Путина.

Итак, вернемся к человеку в Кремле.

Воображать, что Путин удовольствуется чем-то одним, — в лучшем случае домысел, в худшем — самообман. Еще в 2017 году, во время моей последней поездки в Россию, официальные лица и ученые уже говорили мне, что Москва находится в состоянии войны с Западом.

Похоже, что Путина полностью поглотил конфликт, на который он уже затратил немало ресурсов. В конце концов, в его глазах это вернейший шанс войти в историю и завоевать себе место в пантеоне собирателей российских земель подле Екатерины и Петра.

Что же есть у Запада против этого натиска с востока? Недовольные избиратели, которые не желают раскошеливаться на более крупные армии, и восточноевропейские популисты, которые действуют скорее как марионетки Москвы, чем как полноправные члены клубов, к которым они принадлежат.

И Америка, которая увольняется с должности мирового полицейского. Это по-своему ожидаемо. Но при этом она сама становится хищницей. И вот этого мы никак не ожидали.

Что характерно, свои первые требования новая администрация США предъявила не мировым агрессорам, а их жертвам. Палестинцам предстоит убраться из Газы, чтобы она превратилась в американскую стройплощадку. А украинцам — отдать свои редкоземельные металлы (за оказанные в прошлом услуги).

Самовластный Китай набирает силу. Диктаторская Россия на марше. А полицейский, обеспечивавший нашу безопасность, не столько ушел в отставку, сколько превратился в ненасытного мафиози.

Человек по своей природе склонен к оптимизму. В начале 1992 года мало кто в Сараево думал, что грядет война. В начале 2022 года большинство верило, что Россия не введет войска на Украину. В Афганистане в 2011 году дипломаты уверяли меня в том, что поражение “Талибана”* — лишь вопрос времени.

Я не хочу кликушествовать о конце света. Вообще-то я, наоборот, стараюсь быть оптимистом. Но объективная реальность смотрит нам в лицо. И мы должны набраться смелости и не отводить взгляд. Лишь широко раскрыв глаза и увидев впереди дождевые облака и молнии, мы сможем торить свой путь сквозь грозовые небеса.

*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.