Дания присоединится к числу заказчиков противокорабельных ракет NSM

Королевский военно-морской флот Дании выбрал ракету NSM (Naval Strike Missile) разработки норвежской компании Kongsberg в качестве замены устаревшим противокорабельным ракетам "Гарпун". Об этом сообщает Naval News со ссылкой на информацию, размещенную на электронной платформе Евросоюза для объявлений о проведении международных тендеров.

Согласно официальным документам, стоимость потенциальной сделки может составить от 900 млн до 1,5 млрд датских крон (от 127 до 211 млн долларов). При этом количество планируемых к закупке боеприпасов не раскрывается из соображений безопасности.

Запуск противокорабельной ракеты NSM Seaforces-online

Сторонам предстоит согласовать межправительственный контракт с Норвегией, поскольку такая процедура считается наилучшим вариантом для удовлетворения потребностей обороны.

"Будущий контракт с Норвегией призван компенсировать дефицит противокорабельных ракет после передачи Украине ракет "Гарпун", – пояснил изданию представитель управления по закупкам и логистике Минобороны Дании.

Ранее сообщалось, что в рамках объявленного Данией тендера норвежская Konsberg конкурирует с шведской компанией Saab, которая предложила противокорабельные ракеты RBS-15 модификации Mk3+.

Как уточняет Naval News, в первую очередь ракеты NSM включат в арсенал трех фрегатов класса "Ивер Хюитфельдт". Этим корабля скоро предстоит комплексная модернизация в середине срока службы.

Также издание отмечает, что Дания станет 14-м заказчиком ракет NSM. Ранее такой выбор сделали Норвегия, Польша, Малайзия, Германия, США (как для ВМС, так и для Корпуса морской пехоты), Румыния, Канада, Австралия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Латвия.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 250 км. Низколетящая 400-кг ракета (боевая часть – 120 кг) способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

Сопоставимая с NSM ракета RBS-15 от шведской Saab имеет дальность свыше 200 км. Оснащается активной радиолокационной головкой самонаведения в сочетании с GPS-наведением, что делает ее пригодной для различных сценариев ведения боевых действий. Масса боевой части – 200 кг.