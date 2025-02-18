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Военное обозрение

Британские эксперты заявили, что победить Россию на поле боя намного проще, чем принято считать

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Источник изображения: topwar.ru

Нанести военное поражение России не так сложно, как об этом думают на Западе. С таким утверждением выступили британские военные аналитики. По их словам, для этого необходимо провести всего четыре крупные десантные операции на фронте, общая протяженность которого составляет 2800 километров.

Необходимая группировка будет соответствовать примерно 200 дивизиям (всего-то... -прим. ВО). Если принять среднюю численность дивизии в 18-20 тысяч человек, то в сумме такая армия должна состоять из более чем трех миллионов солдат

– подсчитали британские «эксперты».

По их замыслу, Североатлантический альянс должен одновременно атаковать российские границы с территории Грузии, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии. Правда, британцы не уточнили, где именно НАТО должен взять необходимое количество войск и техники для проведения этих операций.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас, к примеру, в составе вооруженных сил Североатлантического альянса насчитывается порядка 70-80 дивизий. В это число входят, как боеготовые, так и резервные соединения. При этом их укомплектованность на данный момент неизвестна.

К тому же британские «эксперты» явно забыли о значительно опустошённых складах Североатлантического альянса, недостатке военной технике и бюрократии, на которую некоторые страны-члены военного блока жалуются даже во время совместных военных учений.

Стоит отметить, что расчет британских военных, судя по всему, основывается на том, что российская армия во время десантных операций НАТО по вторжению на территорию РФ не будет оказывать никакого сопротивления, молча наблюдая за «военным триумфом» альянса.

Напомним, сейчас в Европе не могут набрать необходимое для отправки на Украину количество войск в составе так называемого миротворческого контингента. Или не хотят...

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