"Не имеют смысла". МИД ФРГ о переговорах по Украине без участия Европы

Европа играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, поскольку большая часть замороженных российских активов находится у нее, заявил представитель дипведомства

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Германии полагают, что переговоры по Украине без участия европейцев "не имеют смысла". Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ.

"Ясно, что мирные переговоры [по Украине] без Европы вообще не имеют смысла", - утверждал представитель внешнеполитического ведомства Германии. При этом он подчеркнул, что Европа играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, поскольку большая часть замороженных российских активов находится в Европе. Кроме того, он упомянул введенные ЕС санкции в отношении России и большой объем помощи, которую Европа оказывает Киеву.

"Это санкции, это замороженные активы, это гарантии безопасности. Поэтому в этом отношении я могу только представить, что Европа будет вовлечена в эти обсуждения", - сказал представитель МИД ФРГ.

В Париже 17 февраля пройдет неформальная встреча лидеров стран ЕС, на которой планируется обсуждать украинский конфликт и европейскую безопасность, в частности усиление самостоятельности ЕС в вопросах ее обеспечения. Издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что в Париже будут обсуждаться антироссийские санкции, помощь Украине, использование замороженных активов России и отправка войск на Украину.

Газета Financial Times в свою очередь писала, что Евросоюз, застигнутый врасплох, пытается спешно отреагировать на подготовку США и Россией проведения переговоров по мирному урегулированию на Украине.