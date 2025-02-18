Мантуров рассказал о планах по модернизации "Панцирей"

Мантуров: "Панцирь" в ближайшее время оснастят лазерным комплексом

АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на "Панцирях" в ближайшее время", - сказал он на полях выставки IDEX 2025.

Мантуров уточнил, что "Панцирь" активно используется, в первую очередь, Вооруженными силами РФ, но также есть портфель заказов на эти комплексы от других стран.

Первый вице-премьер рассказал, что "Панцирь" постоянно модернизируется. Так, он недавно получил мини-ракеты для борьбы с дронами, которые позволяют не тратить более дорогие традиционные зенитные управляемые ракеты. Такое обновление, по его словам, вызвало у инозаказчиков дополнительную заинтересованность.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.