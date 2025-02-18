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ТАСС

Премьер Нидерландов не исключил отправку миротворцев на Украину

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Флаги Нидерландов и Украины
Флаги Нидерландов и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По словам Дика Схофа, для страны "чрезвычайно важны" два момента: четкий парламентский мандат для отправки войск и поддержка Вашингтона

ГААГА, 17 февраля. /ТАСС/. Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину при соблюдении определенных условий. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, чьи слова приводит газета De Telegraaf.

В интервью изданию он отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности речь шла в том числе о том, "готова ли Европа участвовать в миротворческих силах" на Украине.

В целом, сказал глава голландского правительства, Нидерланды "не против этого, потому что понимают, что Европа должна принять меры". В то же время премьер подчеркнул, что участие "голландцев в европейских миротворческих силах на Украине должно быть должным образом обсуждено", в том числе национальным парламентом.

По словам премьера, для Нидерландов "чрезвычайно важны" два момента: четкий парламентский мандат для отправки войск и поддержка Вашингтона. "Если ситуация выйдет из-под контроля, мы должны иметь возможность рассчитывать на США, - заметил он. - И если у нас не будет четкого мандата в отношении действий вдоль российско-украинской границы, это станет прямым путем к катастрофе".

Ранее министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год - это нереалистичная задача. Он также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу, что она сама должна заниматься обеспечением своей безопасности. Вслед за этим спецпредставитель президента США по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что у Европы не будет места за столом переговоров по урегулированию конфликта. 

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Нидерланды
Россия
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