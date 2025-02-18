Польша не собирается отправлять войска на Украину

Этот вопрос закрыт, заявил премьер-министр Дональд Туск

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Польша не рассматривает возможность отправки войск на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии по окончании боевых действий, этот вопрос закрыт. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине.

"Мы не предполагаем отправку польских военных на территорию Украины", - сказал Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

"Тема закрыта. Польша будет поддерживать Украину как прежде: организационно, согласно нашим финансовым возможностям, и гуманитарно, если речь идет о гуманитарной помощи", - пояснил польский премьер. Вместе с тем, по его словам, Польша будет оказывать логистическую поддержку тем государствам, которые "физически предоставят такие гарантии безопасности Украине".

3 января издание Politico сообщило, что европейские страны продолжают обсуждать вопрос возможной отправки воинского контингента на Украину. По его информации, президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре 2024 года встретился с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации Politico, после этого Макрон надеялся убедить Польшу в целесообразности отправки миротворцев, но столкнулся с несогласием польского премьера Дональда Туска и в итоге переговоры зашли в тупик. Согласно агентству Reuters, такой контингент мог бы составлять до 100 тыс. военнослужащих 5-8 стран, включая Германию, Францию, Италию, Великобританию и Польшу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.