Мантуров не исключил возможность создания СП в сфере ОПК в Персидском заливе

Стороны "ведут диалог в этой части", отметил первый вице-премьер РФ

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров не исключил возможности создания совместных предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса в Персидском заливе.

"Мы ведем диалог в этой части. Возможно, что будут организованы совместные предприятия в Персидском заливе", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о возможности по созданию СП в сфере ОПК с арабскими странами.

Выставка оборонной промышленности IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. В этом году российская экспозиция площадью почти тысячу квадратных метров находится в общем павильоне и объединяет более 40 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Одной из главных российских новинок стал танк Т-90МС, который впервые демонстрируется за рубежом в обновленном облике.