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Flotprom

В Японии спустили на воду четвертое судно для слежения за подлодками

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В понедельник, 17 февраля, на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в городе Тамано (юг префектуры Окаяма) спустили на воду четвертое разведывательное судно класса "Хибики", заказанное для Морских сил самообороны Японии. Как уточняет Naval News, судно наблюдения за океаном названо "Бинго" в честь района в центральной части Внутреннего Японского моря.

Теперь специалисты верфи приступят к этапу оснащения судна перед вводом в эксплуатацию, намеченным на март 2026 года. Закладка "Бинго" состоялась в марте 2024 года.

Разведывательное судно "Бинго", Япония

Naval News / Taki Yoshihisa

Разведывательное судно "Бинго", Япония

Naval News / Taki Yoshihisa


Ожидается, что судно со двоенным корпусом с малой площадью ватерлинии (SWATH) включат в состав 1-го подразделения по наблюдению за океаном, размещенным на военно-морской базе Куре в префектуре Хиросима.

Представитель Mitsubishi Heavy Industries рассказал Naval News, что стоимость постройки нового судна-разведчика составит около 19,6 млрд иен (129,2 млн долларов) по контракту, заключенному в марте 2023 года.

Судно длиной 67 метров оснастят усовершенствованной системой наблюдения Surveillance Towed Array Sensor System (SURTASS), которая превосходит аналоги, установленные на первых двух судах класса "Хибики", введенные в строй в 1991-м и 1992 году. Стандартное водоизмещение "Бинго" составит 2900 тонн, что на 50 тонн больше, чем у изначальной модификации.

По данным японского флота, максимальная скорость судов класса "Хибики" – 11 узлов. Экипаж – 40 человек. На борту оборудована вертолетная площадка.

Представитель ВМС Японии отметил, что флот намерен и дальше расширять возможности по сбору акустической информации, увеличив количество разведывательных судов, поскольку "обстановка в сфере безопасности становится все более серьезной".

1-е подразделение наблюдения за океаном подчиняется Командованию противолодочной обороны, которое расположено на военно-морской базе Йокосука в префектуре Канагава, к югу от Токио.

Все суда класса "Хибики" представляют собой мобильные станции гидроакустического наблюдения, предназначенные для отслеживания подводных лодок в морях вокруг Японии. Эти разведывательные платформы разработали в качестве ответа на появление новых "тихих" советских подлодок в 1980-х годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
MHI
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