Россия и Украина по-разному видят перспективы мирного урегулирования (The Washington Post, США)

WP: Москва и Киев по-разному видят перспективы мирного урегулирования

Возможные будущие переговоры по урегулированию украинского конфликта будут крайне трудными, поскольку Москва и Киев совершенно по-разному видят их темы, пишет The Washington Post. У США есть собственные требования, и это еще больше усложняет ситуацию.

Шивон О'Грейди, Лэрис Карклис (Siobhán O'Grady, Laris Karklis)

Администрация Трампа пытается организовать переговоры, чтобы положить конец конфликту на Украине, однако на ее пути стоит серьезное препятствие: темы будущего обсуждения противоборствующие стороны видят совершенно по-разному.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, ошеломило Киев и его европейских партнеров, вызвав опасения, что два лидера могут наметить контуры двусторонней сделки относительно будущего Украины – и представить ее Киеву как свершившийся факт.

Позднее Вашингтон и Москва заявили, что Украина будет участвовать в выработке сделки. Однако детали возможных будущих переговоров по-прежнему выглядят туманно.

В конфликте, где линия фронта растянута более чем на 1000 км, в центре внимания любых переговоров наверняка окажутся территориальные требования. Причем свои интересы преследуют не только Украина и Россия – определенные требования будут и у США.

Вот ключевые различия между их позициями.

Чего хочет Украина

В 2022 году Путин начал специальную военную операцию на Украине, позднее Киеву удалось отвоевать часть территории, которую поначалу взяла под свой контроль Россия. Но Москва по-прежнему контролирует около 20% территории страны.

Украина настаивает на том, что конфликт должна закончиться возвращением всей ее суверенной территории в том виде, в котором она была зафиксирована на момент обретения выхода страны из СССР в 1991 году. Эти же линии часто называют границами Украины до 2014 года.

Киев твердо заявляет, что считает занятые российскими войсками территории исключительно украинскими.

"Юридически мы никогда не признаем эти территории ни "российскими", ни "нероссийскими", ни какими-либо другими, – заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. – Я четко заявляю: это украинские территории, и это "красная линия", потому что так написано в конституции Украины".

В 2014 году Россия присоединила Крым – полуостров в Черном море. Кремль также поддержал сепаратистов, захвативших контроль над территориями на востоке Донецкой и Луганской областей Украины и впоследствии провозгласивших их пророссийскими республиками. Теперь эти районы находятся под контролем России.

После начала военной операции в 2022 году российские войска быстро достигли прогресса в ЛНР, в конечном итоге взяв под контроль весь регион. В ДНР они взяли город Мариуполь и одержали победы в напряженных битвах за такие города, как Бахмут и Авдеевка. Сейчас они нацелились на Покровск – крупный железнодорожный узел.

Украина неоднократно просила пригласить ее в НАТО – оборонный альянс, который требует от стран-участниц защищать членов блока в случае нападения. Если НАТО не сможет договориться о приглашении для Киева – что кажется все более вероятным – Украина потребует от партнеров эквивалентных гарантий безопасности.

На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет разнес ключевые пункты из списка требований Украины. Он заявил, что стране не стоит рассчитывать на вступление в альянс, а также назвал нереальными ожидания того, что Украина когда-нибудь вернется к границам по состоянию до 2014 года.

На Украине и за рубежом многие расценили эти заявления как лишение Киева козырей для возможного использования за столом переговоров, а также усмотрели в таком поведении стремление предоставить преимущество России.

В пятницу Зеленский заявил, что если Киев не получит приглашения стать членом НАТО, Украине потребуется соответствующая помощь в обеспечении безопасности и гораздо бóльшая армия с как минимум удвоенным общим числом бригад.

Некоторые союзники Украины обсуждают возможность предложения о размещении на территории страны войск, которые будут играть роль не столько миротворцев, сколько сил сдерживания.

Требования России

Россия хочет удержать все подконтрольные ей украинские земли – и не ограничивается лишь ими.

В регионах, которые она контролирует частично, Россия претендует на оставшуюся часть территории, настаивая на передаче ей нескольких крупных городов. При таком сценарии российская власть распространилась бы на город Херсон, повторно занятый ВСУ в ноябре 2022 года. Кроме того, Россия также хотела бы получить оставшуюся часть Донецкой и Запорожской областей, включая город Запорожье.

Если Россия добьется своего, она будет полностью контролировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым. Украина предупреждает, что Москва может воспользоваться любой паузой в боевых действиях для перегруппировки и подготовки нападения на другие части Украины, особенно если Киев останется без ключевых гарантий безопасности.

Россия не хочет допустить, чтобы предметом торга оказалась часть непосредственно российской территории. В августе ВСУ предприняли неожиданное наступление на приграничные западные территории России, соседствующие с Сумской областью Украины. Украинские чиновники заявляли, что наступление должно помочь создать буферную зону, благодаря чему Россия не сможет использовать Курскую область для нападений на Украину.

Зеленский предложил обменять удерживаемые ВСУ территории Курской области на украинскую территорию, контролируемую Россией. В Кремле его план отвергли.

"Это невозможно, – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. – Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории". Он также отметил, что все украинские части, которые не будут уничтожены в России, "будут изгнаны".

Москва также настаивает на том, что об обсуждении членства Украины в НАТО не может быть и речи. Трамп предположил, что именно украинское стремление присоединиться к альянсу послужило причиной начала российской военной операции, повторив распространенный российский нарратив о том, что Москва атаковала своего соседа из соображений самообороны.

На что нацеливаются США

Во время предвыборной кампании Трамп настойчиво обещал быстро прекратить конфликт на Украине. Судя по всему, ему не терпится приступить к переговорам, хотя точные позиции его команды по ключевым вопросам будущего урегулирования пока не ясны.

Известно лишь, что Трамп заинтересован в получении доступа к украинским редкоземельным минералам. Некоторые из территорий с месторождениями все еще находятся под контролем Украины, в то время как другие уже перешли к России. Один из ключевых районов с запасами лития, все еще удерживаемый Украиной, находится всего в 16 км от линии фронта.

Общая стоимость украинских месторождений еще не установлена, но в этом месяце Трамп заявил, что он заинтересован в сделке, которая, по сути, представляет собой обмен украинских минералов – например, лития, титана и урана, – на постоянную помощь со стороны США. "Мы хотим заключить с Украиной сделку, в рамках которой они обеспечат то, что мы им даем, с помощью их редкоземельных металлов и других вещей", – сказал Трамп.

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент совершил поездку в Киев, где назвал сделку по полезным ископаемым "щитом безопасности" для постконфликтной Украины. Зеленский выразил готовность заключить такое соглашение. В пятницу украинский президент встретился с американскими сенаторами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудил вопросы экономического сотрудничества, включая полезные ископаемые, написал Зеленский в своем аккаунте в социальной сети Х.