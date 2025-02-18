Русские танки в Эмиратах: какую боевую технику показывает Россия на выставке IDEX 2025

Сегодня, 17 февраля 2025 года, в Абу-Даби (ОАЭ) начала работу международная выставка вооружений IDEX 2025. Россия представила на ней рекордное число образцов оружия и боевой техники, которые доказали эффективность в ходе высокоинтенсивных боев против современного западного вооружения. В центре экспозиции стоит 46-тонный экспонат — экспортный вариант знаменитого танка Т-90М "Прорыв", героя спецоперации. ТАСС — о российских новинках на берегу Персидского залива

Выставка IDEX проводится раз в два года начиная с 1993 года. Россия была участницей всех этих предыдущих оружейных биеннале в столице Объединенных Арабских Эмиратов, начиная с дебютной. Не стал исключением и этот год: страна представляет продукцию более чем 40 российских оборонных предприятий, а площадь всех отечественных площадок превышает 2 тыс. кв. м. Национальная экспозиция расположилась рядом со стендами дружественных стран. Неподалеку от российской площадки находятся стенды Белоруссии, Сербии, Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии, экспозиции производителей из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции.

Организатором российских стендов является компания "Рособоронэкспорт". Как отметил генеральный директор российского спецэкспортера Александр Михеев, на IDEX 2025 Россия представляет максимальное за последнее время число новинок отечественной оборонной промышленности.

Общий замысел нашей экспозиции — показать комплексный подход России к созданию и модернизации всех видов вооружений с учетом опыта современных боевых действий. Этот фактор уже позволил нам в 2025 году подписать контракты более чем на $4,5 млрд с 15 дружественными странами Александр Михеев Генеральный директор "Рособоронэкспорта"

Всего же, по словам организаторов, выставка собрала свыше 1 350 компаний из 65 стран. В рамках IDEX проводится выставка военно-морской техники NAVDEX — на периферии выставочного комплекса расположен протяженный причал, позволяющий ошвартоваться боевым кораблям, пришедшим из Персидского залива.

© Георгий Султанов/ ТАСС

Главный экспонат

Изюминкой выставки стал натурный образец танка Т-90МС — экспортного варианта модернизированного танка Т-90М "Прорыв". 46-тонная боевая машина производства компании "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") расположилась в центре российской экспозиции в окружении огромных изогнутых информационных экранов. Т-90МС демонстрировался в Абу-Даби и раньше, но сегодня это, по сути, совершенно другая машина, с многочисленными доработками по опыту применения в специальной военной операции.

Когда наши партнеры узнали, что на IDEX 2025 "Рособоронэкспорт" привезет танк Т-90МС "Прорыв", они были в восторге. Мы неоднократно от генералов различных армий ближневосточных стран слышали отзывы, что это лучший танк Александр Михеев Генеральный директор "Рособоронэкспорта"

Т-90М может называться героем СВО и самым продвинутым танком в мире. Машина "зоркая" и "умная": у нее имеются высокоточная многоканальная всесуточная система управления огнем, автоматизированная система боевого управления в тактическом звене, позволяющая обмениваться данными о целях — даже ненаблюдаемых. 125-миллиметровая гладкоствольная пушка позволяет поражать противника на дальности до 5 км, вести огонь новыми бронебойными подкалиберными боеприпасами, осколочно-фугасными снарядами с дистанционным подрывом, управляемыми ракетами (макеты выстрелов представлены возле танка).

Танк Т-90МС Источник изображения: © Анастасия Савиных/ ТАСС

Относительно небольшая масса и мощный двигатель обеспечивают Т-90М высокую подвижность. Защита танка усовершенствована с учетом современных средств поражения на поле боя: здесь и комплект снижения тепловой и радиолокационной заметности "Накидка", и средства радиоэлектронного противодействия беспилотникам, и всеракурсная динамическая защита, и ставший стандартным "мангал" — решетка над башней, защищающая от беспилотников.

Другой представленный образец российской бронетехники — боевая машина пехоты БМП-3 холдинга "Высокоточные комплексы" (в составе Ростеха). Бронемашина хорошо известна в Эмиратах — она является основной боевой машиной пехоты Вооруженных сил ОАЭ, их парк составляет порядка 1 тыс. единиц. Еще в начале 1990-х годов Минобороны ближневосточной страны проявило интерес к БМП-3, принятой на вооружение Советской армии в 1987 году. Компактная плавающая машина обладает впечатляющей огневой мощью: она оснащена 100-миллиметровой пушкой, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и управляемыми ракетами, 30-миллиметровой автоматической пушкой, тремя пулеметами. Для участия в тендере были приготовлены несколько образцов. Конкурентами стали американская БМП Bradley, а также британская Warrior. БМП-3 с честью выдержала пробег по пустыне в условиях песчаной бури, а после стрельб преимущество российской машины стало очевидным. С 1992 года доработанные БМП-3 начали поступать ближневосточному заказчику.

Комплексный подход к вооружению войск

Российские оружейники представляют в Абу-Даби широкий спектр продукции военного назначения, многие образцы которой демонстрируются впервые. Россия привезла в Абу-Даби несколько ударных беспилотных систем. Помимо уже известного экспортного "Ланцета", на российской экспозиции представлены дроны-камикадзе концерна "Калашников": "Куб-СМ", "Куб-10Э" и "Куб-2Э". Помимо этого, представлен комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост-РЭ" разработки Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Разведывательно-ударный беспилотник применяется в СВО, уничтожая цели малокалиберными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Также Россия представила гражданские БПЛА самолетного и вертолетного типов.

Демонстрируется и оружие против средств воздушного нападения. Так, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", показанный в виде натурного образца, способен сбивать небольшие воздушные цели (вплоть до квадрокоптеров) на сверхмалых расстояниях недорогими управляемыми ракетами ТКБ-1055. Всего в боекомплекте нового "Панциря" их может быть 48. Также "Панцирь-СМД-Е" способен применять ракеты с дальностью до 20 км. Комплекс имеет дистанционное управление, способен получать целеуказание от внешних радаров, а благодаря небольшой массе может размещаться на крышах зданий.

ЗРК "Панцирь-СМД-Е" Источник изображения: © Анастасия Савиных/ ТАСС

Самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Крона-Э", впервые представленного на IDEX 2025, несет четыре ракеты с оптической головкой самонаведения и шесть — с наведением по лазерному лучу.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет дальнобойную зенитную ракетную систему C-300В4 "Антей-4000", комплексы средней дальности С-350Е "Витязь" и "Викинг", малой дальности "Тор-М2КМ", корабельную турельную установку "Комар" и другие средства противовоздушной обороны.

Модель комплекса средней дальности "Викинг" Источник изображения: © Анастасия Савиных/ ТАСС

Еще одна новинка — боевой модуль "Бережок" от "Высокоточных комплексов", предназначенный для борьбы с новейшей угрозой — безэкипажными катерами. Как сообщили ТАСС в Ростехе, модуль, полноразмерный макет которого стоит на российском стенде, прошел апробацию и испытания с положительными результатами. Другая премьера "Высокоточки" — выносная пусковая установка противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет-ЭМ", уже прошедшая все виды испытаний. С помощью пульта дистанционного управления оператор может обнаруживать, распознавать и наводить ракету на цель (неподвижную или движущуюся) с высокой степенью автоматизации. По соседству расположились макеты управляемых ракет для российских ПТРК.

Из стрелкового оружия показываются новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 калибра 7,62 мм, укороченные и модифицированные варианты автоматов Калашникова АК-12 и АК-15, пистолет-пулемет ППК-20, винтовки компании ORSIS. Посетители могут видеть снайперскую винтовку Чукавина, призванную заменить заслуженного ветерана — винтовку Драгунова СВД. У нового оружия улучшена эргономика, повышена кучность стрельбы.

Стенд ГК "Калашников" Источник изображения: © Анастасия Савиных/ ТАСС

Вертолеты на любой вкус

На открытой площадке возле морской части выставки расположилась экспозиция холдинга "Вертолеты России". На ней представлены четыре вертолета. Ближневосточных заказчиков может заинтересовать противопожарный Ка-32А11М, способный тушить пожары в высотных зданиях. Вертолет способен взять на борт 4 тыс. л воды и 400 л противопожарной пены. Ка-32А11М оборудован новыми российскими турбовальными двигателями семейства ВК-2500 с цифровой системой управления. Вертолет имеет современную "стеклянную кабину" — цифровой пилотажно-навигационный комплекс, в котором информация выводится на многофункциональные дисплеи. Семейство Ка-32 пользуется спросом у инозаказчиков: всего было поставлено без малого 200 машин в 20 стран.

Рядом расположились два легких двухдвигательных вертолета "Ансат" — в медицинском и санитарном вариантах. В начале февраля текущего года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, в составе Ростеха) получила сертификат типа на двигатель ВК-650В. Силовая установка предназначена для установки на легкие вертолеты, в том числе "Ансат".

Вертолет "Ансат" в медицинском исполнении Источник изображения: © Георгий Султанов/ ТАСС

Самый крупный экспонат открытой площадки — вертолет Ми-38 в VIP-варианте. Машина относится к тяжелому классу, ее максимальная взлетная масса — 15,6 т, она способна разгоняться до 320 км/ч и пролететь на одной заправке почти 1 тыс. км. Салон вертолета может делиться на отсеки, оснащаться дополнительным оборудованием, а низкий уровень шума внутри позволяет высокопоставленным пассажирам свободно общаться во время полета.

"Приглашаем к сотрудничеству все дружественные страны"

15 февраля 2025 года в ОАЭ прибыла российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, а на следующий день Мантуров встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи во дворце Аш-Шати стороны обсудили "пути развития двусторонних отношений между ОАЭ и Россией в интересах обеих стран и на благо их народов в рамках стратегического партнерства, объединяющего два государства". Российская делегация примет участие в IDEX 2025 и проведет ряд двусторонних переговоров.

"Рособоронэкспорт" ведет плодотворное сотрудничество практически со всеми странами Ближнего Востока и Северной Африки, — рассказал глава спецэкспортера Александр Михеев в интервью ТАСС. — На сегодня их доля в портфеле заказов компании — около 50%. Мы реализуем и обсуждаем с партнерами проекты по сотрудничеству в области вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил".

Михеев отметил, что вся представленная продукция соответствует ожиданиям партнеров России по степени адаптации к новым реалиям, обладает большими перспективами на Ближнем Востоке. Изделия российских оружейников востребованы в регионе в качестве как готовых изделий, так и наборов для модернизации. В качестве примера глава "Рособоронэкспорта" привел боевой модуль "Бережок", предлагаемый для установки на уже приобретенные БМП.

"Рособоронэкспорт" ожидает роста интереса к этой машине как на самой выставке, так и после нее. В первую очередь от партнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые хорошо знают российскую бронетехнику, ценят ее надежность и эффективность. Ну и, естественно, приглашаем к сотрудничеству все дружественные страны", — подытожил Михеев.

Виктор Бодров