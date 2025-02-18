Акции немецкого концерна Rheinmetall взлетели на сведениях о намерении Европы вооружиться самой и вооружить Украину

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Европейское оружейное лобби не хочет завершения конфликта на Украине, приносящего баснословные доходы европейскому военно-промышленному комплексу. В частности, немецкий концерн Rheinmetall не только заработал на поставках вооружений на Украину, но подорожал сам, сообщает агентство Bloomberg.

Акции немецкого концерна взлетели вверх, подорожав аж на 11% на основе появившейся информации о подготовке Европой нового крупного пакета военной помощи для Украины и наращиванию расходов на оборону европейских стран. Как отмечает издание, всего за год акции Rheinmetall подорожали почти вдвое, и это не предел. Если решение по помощи Украине будет принято, а Европа решит вооружаться на фоне отказа США ее защищать, то они поднимутся еще.

В настоящее время концерн строит несколько заводов по производству боеприпасов, три из которых будут располагаться на территории Украины, еще один планируется открыть в Литве. Данные предприятия должны будут обеспечивать артиллерийскими снарядами не только украинскую армию, но армии других государств Европы. При этом в Rheinmetall не исключают, что еще расширят свои производственные мощности, чтобы вооружить всю Европу.

Ранее появилась информация, что Европа готова вложиться в собственную безопасность на фоне опасений ухода США. С этой целью европейские страны намерены повысить военные расходы, а также вооружить Украину, имеющую опыт войны с российской армией. Окончательное решение еще не принято, но оно не за горами.