Лавров: Сербия понимает первопричины СВО

Глава МИД РФ отметил, что Россия ценит суверенную внешнюю политику

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сербские власти понимают первопричины, из-за которых началась специальная военная операция, Москва ценит суверенную внешнюю политику Белграда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

"Очень важно, что наши партнеры в Белграде не присоединились к развязанной Западом санкционной кампании против Российской Федерации. Они понимают первопричины, которые вынудили нас после долгих лет предостережений начать специальную военную операцию. Мы ценим взвешенную и суверенную внешнюю политику Сербии с опорой на национальные интересы", - указал российский министр.

После начала специальной военной операции сербский лидер Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.