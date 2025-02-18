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ЦАМТО

Филиппины рассматривают возможность покупки двух НАПЛ

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ПЛ Scorpene ВМС Малайзии
Подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 17 февраля. ВС Филиппин заинтересованы в приобретении, по крайней мере, двух ДЭПЛ в рамках реализуемой программы модернизации, сообщил 12 февраля командующий Вооруженными силами Филиппин генерал Ромео Браунер-младший.

Командующий рассчитывает, что закупка будет реализована в запланированные сроки – в рамках третьего этапа ("Горизонт-3") программы модернизации ВС Филиппин. Первый этап этой программы ("Горизонт-1") выполнялся с 2013 по 2017 гг., второй – с 2018 по 2022 гг., а третий предполагалось реализовать с 2023 по 2028 гг. Поскольку ВС Филиппин не смогли полностью осуществить все проекты, запланированные на первые два этапа, список приобретений для реализации на третьем этапе был пересмотрен и повторно утвержден в январе 2024 года. Теперь он будет осуществляться в течение 10 лет, вместо пяти, а его бюджет составит 35 млрд. долл.

По информации агентства PNA, бюджет программы приобретения подводных лодок составляет от 80 до 110 млрд. филиппинских песо (1,38-1,9 млрд. долл.). Он включает поставку двух ДЭПЛ, создание базы и сопутствующую логистическую поддержку.

По мнению командующего ВС Филиппин, наличие современных подводных лодок имеет решающее значение для ВМС, учитывая, что Филиппины являются архипелагом.

В то же время Р.Браунер признал, что у вооруженных сил недостаточно средств для финансирования проектов модернизации. Это побудило командование рассмотреть возможность привлечения альтернативных национальных и иностранных источников финансирования.

Ожидается, что поставка подводных лодок позволит более эффективно защищать территориальные воды и исключительную экономическую зону страны.

Как сообщал ЦАМТО, основным претендентом на поставку новых ДЭПЛ ВМС Филиппин в последнее время считается французская компания Naval Group, предлагающая подлодку класса "Скорпен". В числе других претендентов – испанская Navantia с подводной лодкой S-80 и южнокорейская компания Hanwha Ocean с новой KSS-III PN или более старой Ocean 1400PN.

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Южная Корея
Компании
Navantia
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