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ТАСС

Чемезов: все образцы техники из РФ на IDEX-2025 доработаны с учетом опыта СВО

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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (в центре)
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (в центре).
Источник изображения: © Георгий Султанов/ ТАСС

Глава госкорпорации "Ростех" подчеркнул, что вооружения постоянно модернизируются и адаптируются

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Вся техника, представленная на российской экспозиции на Международной оборонной выставке IDEX-2025 доработана с учетом ее применения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Все образцы, которые здесь находятся, они адаптированы с учетом тех боевых условий, которые есть", - сказал он. Чемезов сделал акцент на том, что техника меняется постоянно. "Чем привлекает наша техника наших партнеров? Тем, что они понимают, что эта техника реально участвовала в боевых действиях и она в состоянии поражать противника. У нас есть взаимный обмен информацией. Военные приезжают, рассказывают - одни работают на танках, другие работают с беспилотниками - что необходимо доработать то-то и то-то. И это мы дорабатываем. И вот модернизированная наша техника", - рассказал он.

Чемезов подчеркнул, что вооружения постоянно модернизируются, постоянно адаптируются. "Большинство, то что мы сейчас сделали [в плане модернизации], здесь представлено", - подытожил он.

Глава Ростеха отметил особый интерес к российской технике на выставке IDEX-2025. Главной причиной, по его мнению, является именно тот факт, что эта техника "адаптирована к условиям боевых действий". "Для потребителя это очень важно. Одно дело, когда испытания проводятся на полигонах, другое дело - реальные боевые действия. Техника может себя повести по-разному", - заметил Чемезов.

В качестве примера он привел танк Т-90, показанный на IDEX-2015 и Т-90МС "Прорыв", демонстрируемый сейчас.

"Т-90, который мы показывали в 2015 году здесь и Т-90 сегодня - это совершенно разные решения. Сегодня у него достаточно мощная защита, которая обеспечивает и защиту от беспилотников, и от ракет, и так далее. И активная защита стоит, и пассивная защита. Все это используется. Конечно, любой потребитель должен посмотреть, а как реально-то техника работает в боевых условиях, обеспечит ли она все необходимое, живучесть максимальную, или нет. В этом плане интерес к нашей технике большой", - заключил глава Ростеха. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
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