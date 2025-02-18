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Военное обозрение

Американские аналитики поставили под сомнение готовность Китая к войне с США и Тайванем

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Источник изображения: topwar.ru

Китай в настоящее время не готов к полномасштабному конфликту с США и Тайванем. Об этом со ссылкой на доклад аналитического центра, связанного с НАТО, сообщает CNN. В публикации отмечается, что сейчас Коммунистическая партия КНР больше сосредоточена на удержании власти, а не на борьбе с зарубежным противником.

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина Пекин начал масштабное военное строительство, в ходе которого НОАК, ранее не входившая даже в число сильнейших в Азии, начала соперничать с вооружёнными силами США, а в некоторых категориях даже превзошла их

– напоминает издание.

При этом подчеркивается, что стремление Компартии Китая контролировать армию и общество может помешать НОАК в возможном конфликте с США.

НОАК по-прежнему в основном сосредоточена на поддержании правления Коммунистической партии Китая, а не на подготовке к войне

– усомнился в боеготовности китайской армии эксперт западного аналитического центра имоти Хит.

В качестве аргумента в поддержку своей позиции он привел тот факт, что НОАК тратит до 40 процентов времени на обучение по политическим темам.

Сокращение времени, которое можно было бы потратить на освоение основных навыков ведения боевых действий, ещё больше поднимает вопрос о том, насколько хорошо НОАК может быть подготовлена к современной войне

– считает эксперт.

Однако другие эксперты, опрошенные изданием, не считают, что НОАК сейчас не готова к прямому военному противостоянию с США и Тайванем.

Война – это не план А, но это план Б, если того потребуют обстоятельства, а материальные возможности НОАК и Китая для такого развития событий велики и продолжают расти

– считает бывший сотрудник разведки США в Восточной Азии Джон Калвер.

Аргументируя свою позицию, он подчеркивает, что программа кораблестроения, реализуемая Пекином в последние годы, позволила создать крупнейший в мире военно-морской флот, который может действовать на большем, чем когда-либо, расстоянии от берегов Китая. К тому же КНР добилась серьезных успехов в разработке гиперзвукового оружия.

Оценивая вероятность прямого вторжения Китая на Тайвань, американские эксперты сходятся во мнении, что оно может состояться не ранее 2027 года. При этом подчеркивается, что у Пекина есть и другие рычаги воздействия на остров.

Мы должны рассматривать возможность применения Пекином силы на уровне, который потенциально может быть скорректирован в соответствии с его политическими потребностями. Эти силы могут стать блокадой, призванной задушить остров без единого выстрела. Авиаударов может быть достаточно, чтобы показать Тайбэю и его сторонникам, что Китай одерживает верх в любом конфликте по обе стороны пролива. Это может быть полномасштабное вторжение и оккупация

– считает научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапуре Колин Кох.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавляет, что проблемы внутри НОАК, безусловно, присутствуют, и одной из главных из них на сегодняшний день является коррупция.

Но я не думаю, что какой-либо военный стратег в регионе просто так отмахнётся от НОАК как от бумажного тигра

– резюмировал специалист.

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Страны
Китай
Сингапуp
США
Тайвань
Проекты
NATO
ГЗЛА
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