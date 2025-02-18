Американские аналитики поставили под сомнение готовность Китая к войне с США и Тайванем

Источник изображения: topwar.ru
Китай в настоящее время не готов к полномасштабному конфликту с США и Тайванем. Об этом со ссылкой на доклад аналитического центра, связанного с НАТО, сообщает CNN. В публикации отмечается, что сейчас Коммунистическая партия КНР больше сосредоточена на удержании власти, а не на борьбе с зарубежным противником.
– напоминает издание.
При этом подчеркивается, что стремление Компартии Китая контролировать армию и общество может помешать НОАК в возможном конфликте с США.
– усомнился в боеготовности китайской армии эксперт западного аналитического центра имоти Хит.
В качестве аргумента в поддержку своей позиции он привел тот факт, что НОАК тратит до 40 процентов времени на обучение по политическим темам.
– считает эксперт.
Однако другие эксперты, опрошенные изданием, не считают, что НОАК сейчас не готова к прямому военному противостоянию с США и Тайванем.
– считает бывший сотрудник разведки США в Восточной Азии Джон Калвер.
Аргументируя свою позицию, он подчеркивает, что программа кораблестроения, реализуемая Пекином в последние годы, позволила создать крупнейший в мире военно-морской флот, который может действовать на большем, чем когда-либо, расстоянии от берегов Китая. К тому же КНР добилась серьезных успехов в разработке гиперзвукового оружия.
Оценивая вероятность прямого вторжения Китая на Тайвань, американские эксперты сходятся во мнении, что оно может состояться не ранее 2027 года. При этом подчеркивается, что у Пекина есть и другие рычаги воздействия на остров.
– считает научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапуре Колин Кох.
Источник изображения: topwar.ru
Он добавляет, что проблемы внутри НОАК, безусловно, присутствуют, и одной из главных из них на сегодняшний день является коррупция.
– резюмировал специалист.