Австралия внесла первый платеж за покупку АПЛ класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 17 февраля. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Австралия внесла первый платеж в размере 500 млн. долл. из общей суммы в 3 млрд. долл. за приобретение первой атомной подводной лодки (АПЛ) четвертого поколения класса "Вирджиния".

Об этом он заявил во время встречи со своим австралийским коллегой Ричардом Марлесом 7 февраля в Пентагоне. По данным Reuters, это было главной темой встречи, на которой подчеркивалась идея укрепления сотрудничества в вопросах обороны между двумя союзниками.

Австралия осуществила данный платеж в рамках созданного 15 сентября 2021 года альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США). Проект будет реализован в три этапа.

На первом этапе Австралия в следующем десятилетии получит на вооружение до пяти субмарин (класс "Вирджиния"), включая две в виде опциона. АПЛ класса "Вирджиния" позволят Австралии заполнить пробел в возможностях Военно-морских сил после запланированного вывода из эксплуатации шести дизель-электрических подводных лодок класса "Коллинз".

На следующем (втором) этапе проект предусматривает строительство субмарин с атомными силовыми установками нового поколения по технологиям США и Великобритании. Разрабатываемые в рамках проекта SSN-AUKUS подводные лодки не будут нести ядерное вооружение, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками.

На этом этапе Австралия и Великобритания будут строить новые АПЛ на верфи Барроу-ин-Фернесс на северо-востоке Англии (графство Камбрия), принадлежащей британской компании BAE Systems Submarines.

В течение следующего десятилетия на юге Австралии будут созданы промышленные объекты для продолжения проекта на местном уровне (третий этап).

Члены проекта AUKUS объявили о начале финансирования трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства 13 марта 2023 года. В конечном итоге эксплуатировать подводные лодки SSN-AUKUS будут Австралия и Великобритания, использовав при их строительстве передовые американские технологии.

Министерство обороны Великобритании 1 октября 2023 года выделило компании BAE Systems финансирование в размере 3,95 млрд. фунтов стерлингов на реализацию проекта. Полученное финансирование покроет расходы на опытно-конструкторские работы до 2028 года, что позволит BAE Systems перейти к этапу детального проектирования и начать закупать оборудование с длительными циклами изготовления. Производство первой SSN-AUKUS начнется ближе к концу десятилетия с поставкой первой субмарины в конце 2030-х годов.

Как сообщалось в пресс-релизе британской компании, новая подводная лодка станет самым большим, мощным и современным подводным судном, которую когда-либо эксплуатировал королевский флот, и в конечном итоге заменит класс "Эстьют".