Экспозиция РФ на IDEX-2025 расположилась рядом с павильонами дружественных стран

Стенды российских производителей соседствуют с павильонами Белоруссии, Катара, Саудовской Аравии, Сербии и Узбекистана, а также экспозициями компаний из КНР, ОАЭ и Турции

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Российская экспозиция на международной выставке вооружений IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби, расположилась рядом с павильонами дружественных стран, передает корреспондент ТАСС.

Стенды российских производителей соседствуют с павильонами Белоруссии, Катара, Саудовской Аравии, Сербии и Узбекистана, а также экспозициями компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Напротив российской экспозиции находится павильон эмиратской компании TAG Dynamics - крупнейшего в регионе производителя автомобильной техники военного назначения.

В 2025 году российская экспозиция площадью почти 1 тыс. кв. м находится в общем павильоне и объединяет более 40 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Одной из главных российских новинок стал танк Т-90МС, который впервые демонстрируется за рубежом в обновленном облике.

IDEX-2025 будет проходить в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Предыдущую выставку, состоявшуюся в 2023 году, посетили более 132 тыс. человек из 65 стран. По данным организаторов, участники IDEX-2023 заключили контракты на сумму $6,35 млрд.