MWM: в ЕС обсуждают оккупацию Украины "миротворцами", но без США не потянут

К масштабной отправке сухопутных войск на Украину призвал целый ряд европейских лидеров, пишет MWM. При этом высказывались серьезные опасения, что такое вмешательство окажется невозможным без американской поддержки. А США четко заявили, что вмешиваться не хотят.

Ряд стран Европейского союза обсуждают необходимые обстоятельства для развертывания сухопутных войск на Украине, как явствует из недавнего репортажа Associated Press. Агентство сообщило, что “в авангарде усилий” идут Великобритания и Франция, а победа президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября ускорила европейские переговоры о грядущей интервенции.

В декабре Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Польша, Украина, НАТО и ЕС провели встречу в Брюсселе, на которой, как сообщается, обсуждалось развертывание западных сухопутных войск на Украине. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур впоследствии отметил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что эти переговоры пока еще находятся “на очень ранней стадии”.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял на протяжении 2024 года, что развертывание сухопутных войск не исключается в рамках подхода “сделать все необходимое, чтобы не дать России выиграть на поле боя”, тогда как президент Украины Владимир Зеленский в январе настаивал на том, что европейским государствам необходимо будет направить в его страну 200 тысяч человек личного состава. “Это минимум, иначе это будет ничто”, — заявил он тогда.

К масштабной отправке сухопутных войск призывал целый ряд европейских лидеров,включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас (так в тексте, но она с 1.12.24 – Верховный представитель ЕС по иностранным делам. – Прим. ИноСМИ), министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и других. В начале февраля в репортаже The Times отмечалось, что, вопреки наиболее враждебной и воинственной риторике в отношении России, страны Прибалтики и Польша начали выказывать опасения насчет эскалации из-за риска оказаться беззащитными.

На этом фоне своим решительным противодействием какому бы то ни было вмешательству выделяется Венгрия, а ее министр иностранных дел Петер Сийярто заявил 15 февраля, что при перспективе мирного урегулирования при посредничестве США и России “европейская провоенная либеральная элита попытается сделать все возможное, чтобы сорвать соглашение, которое положит конец боевым действиям на Украине”.

Между тем высказывались серьезные опасения, что из-за ограниченных возможностей сухопутных войск европейских государств такое вмешательство окажется невозможным технически без американской поддержки. При этом один европейский дипломатический источник назвал в интервью The Times участие США необходимым, поскольку “у них есть возможности, которых нет у всей Европы”, включая “способность при необходимости нанести масштабный ответный удар”.

Генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер 7 февраля заметил, что европейским армиям не хватает необходимого потенциала для проведения крупномасштабных наземных операций, приведя в пример Соединенное Королевство: “Посмотрите на нынешнюю британскую армию. Плакать хочется”. Считается, что новая администрация Дональда Трампа, вряд ли поддержит своих воинственных союзников на том берегу Атлантики в их эскалации. Признаком этого можно считать резкую критику политики Европейского союза как такового и отдельных его государств, прозвучавшую из уст вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она повергла руководство континента в шок и затмила собой переговоры по Украине.

В ноябре 2024 года Служба внешней разведки России раскрыла информацию о планах стран-членов НАТО начать масштабное развертывание сухопутных войск для временной приостановки текущих боевых действий с целью сокращения украинских потерь и наращивания местных сил для последующего возобновления боевых действий на более выгодных условиях.

По мере того, как шансы на восстановление территориальной целостности Украины таяли, европейские члены НАТО все решительнее ратовали за прекращение боевых действий, пока российские войска не захватили больше территории. Сохранялась цель “подготовить ВСУ к реваншу на поле боя”. При этом страны-члены НАТО уже начали создавать новые учебные центры для подготовки не менее миллиона новых украинских призывников, одновременно стратегические партнеры Украины на Западе все сильнее давят на Киев с требованием снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. "Для решения этих задач Западу придется фактически оккупировать Украину — разумеется, это будет сделано под предлогом размещения в стране так называемого “миротворческого контингента”... Согласно плану, на Украине будет развернуто в общей сложности сто тысяч так называемых миротворцев", –сообщил источник из агентства. Ожидается, что ведущую роль в этом сыграют Польша, Германия и Великобритания.

Западные советники, специалисты службы тыла, бойцы и иной персонал с начала 2022 года играли стержневую роль на местах на украинском театре военных действий, начиная с развертывания британской Королевской морской пехоты на передовой в апреле того же года и заканчивая американской частной военной компании Forward Observations Group, подтвердившей отправку своего персонала в поддержку наступления ВСУ в Курской области в августе 2024 года. Неоднократно появлялись сообщения об участии в боевых действиях англоговорящих, польскоговорящих и франкоговорящих военнослужащих по всему фронту от Бахмута [Артемовска] до Курска.