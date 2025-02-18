Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания

Пусковая установка комплекса "Корнет" с дистанционным пультом прошла испытания

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выносная пусковая установка противотанкового комплекса "Корнет" с дистанционным управлением прошла все виды испытаний и подтвердила заявленные характеристики, сообщили "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") в Telegram-канале.

"Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы" прошла все виды испытаний, подтвердив заявленные характеристики", - говорится в сообщении.

Пусковая установка предназначена для обеспечения боевого применения ПТРК "Корнет-ЭМ" в режиме дистанционного управления. Уникальность системы также обеспечивается обнаружением, распознаванием и автоматизированным (с помощью джойстика) наведением прицельной марки пусковой установки на движущуюся или неподвижную цель.

"Высокоточные комплексы" впервые демонстрируют пусковую установку с дистанционным пультом управления выносной пусковой установкой ПТРК "Корнет" на IDEX-2025 в Абу-Даби, которая проходит с 17 по 21 февраля.