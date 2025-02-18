Медведчук: Украина Зеленского стала для Трампа нерентабельным активом

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, и Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время их встречи в Trump Tower 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

С точки зрения интересов США Зеленский превратил конфликт с Россией в очень дорогую игрушку, которая опасна мировой катастрофой и бесполезна для Вашингтона, считает глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает, что американская экономика не выдержит бесконечных затрат на финансирование боевых действий на Украине, поэтому стремится избавиться от нерентабельного актива. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Экономика США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит. Отсюда и желание Трампа побыстрее закончить войну выгодной для себя сделкой. Желание разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина [Владимира] Зеленского, является естественным и закономерным", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Политик отметил, что Зеленский строил свою стратегию исходя из ложного убеждения, что западная помощь никогда не кончится. "Если Европе следует еще более раскошелиться, то Зеленскому вообще предложено покинуть политическую сцену", - написал он, напомнив последние высказывания Вашингтона о необходимости проведения выборов на Украине.

"С точки зрения интересов США он [Зеленский] превратил войну с Россией в очень дорогую игрушку, которая, во-первых, опасна мировой катастрофой, а во-вторых, совершенно бесполезна для США как страны. <...> А Трамп думает интересами США, а потому ему Канада намного интереснее, чем Украина", - подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что сегодня Вашингтон интересует не лояльность, а реальные ресурсы в копилку США. "И в этом плане Зеленский - голый король. <...> Пренебрежительные слова Трампа в отношении Зеленского свидетельствуют о том, что в Вашингтоне поняли, что Зеленский не только нелегитимный, но и неплатежеспособный. Именно поэтому Трамп и будет обходиться с ним, как с политическим банкротом, и если тот не будет покорно исполнять команды, то Зеленского уберут с политической доски", - заключил политик.