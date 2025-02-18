Войти
ТАСС

Медведчук: Украина Зеленского стала для Трампа нерентабельным активом

215
0
0
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, и Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время их встречи в Trump Tower 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, и Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время их встречи в Trump Tower 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.
Источник изображения: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

С точки зрения интересов США Зеленский превратил конфликт с Россией в очень дорогую игрушку, которая опасна мировой катастрофой и бесполезна для Вашингтона, считает глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает, что американская экономика не выдержит бесконечных затрат на финансирование боевых действий на Украине, поэтому стремится избавиться от нерентабельного актива. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Экономика США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит. Отсюда и желание Трампа побыстрее закончить войну выгодной для себя сделкой. Желание разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина [Владимира] Зеленского, является естественным и закономерным", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Политик отметил, что Зеленский строил свою стратегию исходя из ложного убеждения, что западная помощь никогда не кончится. "Если Европе следует еще более раскошелиться, то Зеленскому вообще предложено покинуть политическую сцену", - написал он, напомнив последние высказывания Вашингтона о необходимости проведения выборов на Украине.

"С точки зрения интересов США он [Зеленский] превратил войну с Россией в очень дорогую игрушку, которая, во-первых, опасна мировой катастрофой, а во-вторых, совершенно бесполезна для США как страны. <...> А Трамп думает интересами США, а потому ему Канада намного интереснее, чем Украина", - подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что сегодня Вашингтон интересует не лояльность, а реальные ресурсы в копилку США. "И в этом плане Зеленский - голый король. <...> Пренебрежительные слова Трампа в отношении Зеленского свидетельствуют о том, что в Вашингтоне поняли, что Зеленский не только нелегитимный, но и неплатежеспособный. Именно поэтому Трамп и будет обходиться с ним, как с политическим банкротом, и если тот не будет покорно исполнять команды, то Зеленского уберут с политической доски", - заключил политик. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 04:34
  • 1
Чего хочет Путин и как поступит Америка? (The Spectator, Великобритания)
  • 18.02 04:16
  • 7634
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.02 03:02
  • 7
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 18.02 00:57
  • 4
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 22:31
  • 2
Глава концерна Rheinmetall назвал сроки запуска строящегося на Украине завода по производству снарядов
  • 17.02 17:41
  • 0
Международная оборонная выставка IDEX-2025 – себя показать и других посмотреть
  • 17.02 16:24
  • 1
Может превзойти российский «Панцирь-С»: в западной прессе оценили новый турецкий зенитный комплекс Gürz 150
  • 17.02 16:04
  • 1
В Индии оценили VR-тренажер Су-57Э
  • 17.02 14:47
  • 31
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.02 11:52
  • 2
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
  • 17.02 08:49
  • 6
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)