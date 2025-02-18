Военно-экономический потенциал и структура импорта вооружений ОАЭ: к выставке IDEX 2025

ЦАМТО, 17 февраля. К Международной оборонной выставке IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, ЦАМТО публикуют статистический материал по военно-экономическому потенциалу и структуре импорта вооружений ОАЭ в 2016-2023 гг.

Военно-экономический потенциал ОАЭ (рассмотрен период 2016-2023 гг.)

Военные расходы ОАЭ в 2023 году составили 26,9 млрд. долл. (5,34% от ВВП). Это абсолютный рекорд по объему военных расходов за период 2016-2023 гг. На протяжении всего рассматриваемого периода в абсолютных величинах военные расходы ОАЭ стабильно возрастали.

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы ОАЭ составил 167,005 млрд. долл. (4,95% ВВП).

В процентах от ВВП минимальное значение было зафиксировано в 2016 году (4,09%). В 2020 году имел место очень резкий рост этого показателя (до 6,62%, это максимальное значение за рассматриваемый период). Некоторый спад по долевому показателю военных расходов в процентах к ВВП имел место в 2021-2023 гг., тем не менее, он остался на очень высоком уровне.

В рассматриваемый период ВВП ОАЭ существенно колебался. Минимальный показатель имел место в 2020 году (349,5 млрд. долл.), максимальный – в 2022 году (507,1 млрд. долл.). Экономика ОАЭ с потерями пережила пандемию COVID-19 – в 2020 году ВВП страны составил 349,5 млрд. долл. против 418 млрд. долл. в 2019 году, после чего начался существенный рост ВВП.

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения возрос с 40483 долл. в 2016 году до 51909 долл. в 2023 году. Пандемия COVID-19 оказала влияние и на этот показатель (37649 долл. в 2020 году против 43982 долл. годом ранее). В 2022 году ВВП на душу населения достиг максимального значения за рассматриваемый период и составил 52625 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 619,3 млрд. долл. в 2016 году до 894,3 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 оказала ограниченное влияние: в 2020 году ВВП по паритету покупательной способности составил 662,3 млрд. долл. против 687,7 млрд. долл. годом ранее, после чего имел место резкий рост этого показателя.

За рассматриваемый период численность населения ОАЭ возросла с 9,121 млн. человек в 2016 году до 9,713 млн. человек в 2023 году. Незначительный прирост населения имел место по каждому году в рассматриваемый период (исключение составил 2020 год). В целом за рассматриваемый период население ОАЭ возросло на 592 тыс. человек.

Структура импорта ВиВТ ОАЭ в 2016-2023 гг. по странам-экспортерам по данным на декабрь 2024 года

Поставки вооружений ОАЭ в 2016-2023 гг. осуществили 20 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта ОАЭ по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 23,326 млрд. долл. По этому показателю ОАЭ занимают 7 место в мире, уступая Саудовской Аравии, Индии, Катару, Австралии, Египту и Алжиру.

За тот же период ОАЭ сформировали пакет заказов на закупку вооружений на сумму 43,605 млрд. долл. По этому показателю ОАЭ занимают 4 место в мире, уступая Саудовской Аравии, Польше и Индии.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН ОАЭ в период 2016-2023 гг. занимают США – 15,136 млрд. долл. (64,89% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 9,818 млрд. долл. (22,51% рынка). То есть доля США на рынке ОАЭ в ближайшей перспективе будет снижаться.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН ОАЭ в период 2016-2023 гг. занимает Швеция – 1,520 млрд. долл. (6,52% рынка). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов составляет 1,018 млрд. долл. (2,33% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Франция – 1,255 млрд. долл. (5,38%). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов составляет 19,336 млрд. долл. (44,34% рынка). Можно констатировать, что Франция перехватит у США лидерство на рынке вооружений ОАЭ в ближнесрочной перспективе.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений ОАЭ по периоду 2016-2023 гг. занимают Израиль (1,015 млрд. долл., портфель заказов составляет 303 млн. долл.), Южная Корея (804 млн. долл., портфель заказов составляет 7,364 млрд. долл. – это третий результат после Франции и США), Турция (661 млн. долл., портфель заказов также 661 млн. долл.), Россия (627 млн. долл., портфель заказов 764 млн. долл.), Испания (400 млн. долл., портфель заказов 1,220 млрд. долл.), Нидерланды (392 млн. долл., портфель заказов 120 млн. долл.) и Австралия (330 млн. долл., портфель заказов также 330 млн. долл.).

Наибольший портфель заказов за рассматриваемый период на поставку ПВН ОАЭ заключили Франция (19,336 млрд. долл.), США (9,818 млрд. долл.), Южная Корея (7,364 млрд. долл.), Испания (1,220 млрд. долл.), Швеция (1,018 млрд. долл.) и Сингапур (1,013 млрд. долл.).

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений (с учетом заявленных сроков их реализации) объем импорта ОАЭ, по оценке ЦАМТО, составит 14,289 млрд. долл. против 13,817 млрд. долл. в 2020-2023 гг. и 9,509 млрд. долл. в 2016-2019 гг. С этим показателем по периоду 2024-2027 гг. ОАЭ занимают 10 место в мире, уступая Польше, Индии, Саудовской Аравии, Японии, Австралии, Тайваню, Германии, Великобритании и Египту.

На период 2024-2027 гг. объем поставок ВиВТ ОАЭ и другим странам мира рассчитан на основе анализа уже заключенных контрактов, тендеров и намерений по прямой закупке. То есть данный расчет дает прогноз рынка по отдельным категориям ВиВТ по имеющемуся портфелю заказов, тендерам и намерениям по состоянию на декабрь 2024 г. при условии соблюдения первоначально оговоренных в контрактных обязательствах сроков поставок ПВН, а также сроков поставок по тендерам и заявленным намерениям. Безусловно, что в дальнейшем будут корректировки по вновь заключенным контрактам со сроком реализации в период до 2027 года. В том, что касается ОАЭ, существенные корректировки в расчет по периоду 2024-2027 гг., как ожидается, будут внесены по итогам IDEX 2025.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке (на текущий момент), в 2024-2027 гг. первое место на рынке ОАЭ сохранят за собой США (хотя и с гораздо меньшим преимуществом по отношению к другим поставщиками, чем в предыдущие годы) с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 4,057 млрд. долл., что составляет 28,39% рынка вооружений ОАЭ в предстоящий 4-летний период.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2024-2027 гг. занимает Южная Корея (3,360 млрд. долл., 23,51% рынка ОАЭ).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2024-2027 гг. занимает Франция (2,386 млрд. долл., 16,70%).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2024-2027 гг. занимает Швеция (1,018 млрд. долл., 7,12% рынка ОАЭ).

Пятое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2024-2027 гг. занимает Сингапур (953 млн. долл., 6,67% рынка ОАЭ).

В целом по состоянию на декабрь 2024 года заказы на поставку ПВН ОАЭ со сроком исполнения в 2024-2027 гг. имеют 11 стран, в том числе Россия.

Более подробный материал с таблицами опубликован в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделах "Выставки вооружений" и "Текущие аналитические материалы".