"Рособоронэкспорт" реализует свыше 20 технологических проектов с 10 странами

Особый интерес вызывают предложения по реализации в области технологического сотрудничества по совместной разработке и производству современной продукции военного назначения, заявил глава компании-спецэкспортера Александр Михеев

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 17 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) реализует более 20 проектов в области технологического сотрудничества по совместной разработке и производству продукции военного назначения с 10 странами. Об этом ТАСС сообщил на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) глава компании-спецэкспортера Александр Михеев.

"С учетом желания партнеров развивать собственную оборонную промышленность особый интерес вызывают предложения "Рособоронэкспорта" по реализации проектов в области технологического сотрудничества по совместной разработке и производству современной продукции военного назначения. Сегодня мы реализуем более 20 таких проектов с 10 странами и оцениваем перспективу значительного роста в ближайшие годы - в несколько раз", - сказал Михеев.