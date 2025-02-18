"Рособоронэкспорт" представит на IDEX-2025 испытанные в боях новинки вооружений

Глава компании Александр Михеев уточнил, что среди них - танк Т-90МС, боевой модуль ЗРК "Панцирь-СМД-Е"

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 17 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) новинки продукции военного назначения (ПВН), испытанные в высокоинтенсивных боевых действиях и столкнувшиеся с вооружением западных стран. Об этом ТАСС сообщил глава компании-спецэкспортера Александр Михеев.

"Конечно, наши партнеры, особенно на Ближнем Востоке, традиционно интересуются новейшими высокотехнологичными образцами, которые соответствуют последним трендам мирового рынка. На IDEX-2025 мы представляем наибольшее количество новинок продукции военного назначения, прошедших испытания в высокоинтенсивных боевых действиях и столкнувшихся с самым современным вооружением западных стран", - сказал Михеев.

Он уточнил, что среди таких новинок - основной боевой танк Т-90МС в обновленном облике с учетом опыта современных боевых действий, боевой модуль ЗРК "Панцирь-СМД-Е" с новыми зенитными управляемыми ракетами ТКБ-1055 для поражения БПЛА, барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э", "Куб-2-2Э", ПТРК "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и управляемой ракетой "Булат", боевое отделение "Бережок" для установки на шасси БМП, барражирующий боеприпас "Ланцет-Э".

Михеев отметил, что большой интерес партнеров вызывают новые авиационные средства поражения, представленные на последних международных выставках. В их числе многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и управляемая ракета "Гром-Э1", а также авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э.

Глава компании подчеркнул, что особое внимание уделяется образцам российского вооружения и военной техники, разрабатываемой и модернизируемой с учетом применения в реальных боевых условиях. "По многим представленным образцам уже ведем консультации с партнерами, в том числе и из ближневосточного региона. Ожидаем гостей на своей экспозиции и начала новых плодотворных проектов", - добавил Михеев. Выставка IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля.