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ЦАМТО

"Укроборонпром" и Thales International SAS создадут совместное предприятие

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Источник изображения: Фото: youtube.com/Thales

ЦАМТО, 17 февраля. Концерн "Укроборонпром" сообщил о создании совместного предприятия с французской группой Thales International SAS, специализирующейся на разработке информационных систем для авиакосмического и военного производства.

"Украинская оборонная промышленность" и компания Thales International SAS подписали соглашение о создании совместного предприятия. Речь идет о разработке передовых технологических решений и обеспечения оптимизированной и оперативной поддержки в сферах противовоздушной обороны, радарных систем, радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем", – цитирует "РИА Новости" сообщение "Укроборонпрома".

Отмечается, что подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам гендиректора украинской компании Олега Гуляка, сотрудничество позволит "плотнее закрыть небо" над Украиной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Thales
Укроборонпром
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