"Укроборонпром" и Thales International SAS создадут совместное предприятие

ЦАМТО, 17 февраля. Концерн "Укроборонпром" сообщил о создании совместного предприятия с французской группой Thales International SAS, специализирующейся на разработке информационных систем для авиакосмического и военного производства.

"Украинская оборонная промышленность" и компания Thales International SAS подписали соглашение о создании совместного предприятия. Речь идет о разработке передовых технологических решений и обеспечения оптимизированной и оперативной поддержки в сферах противовоздушной обороны, радарных систем, радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем", – цитирует "РИА Новости" сообщение "Укроборонпрома".

Отмечается, что подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам гендиректора украинской компании Олега Гуляка, сотрудничество позволит "плотнее закрыть небо" над Украиной.