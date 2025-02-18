Евросоюз намерен сконцентрироваться на собственной обороне

ЦАМТО, 17 февраля. Европейские страны уже увеличили расходы на оборону и нарастили их до 2% ВВП, но в ближайшие годы Евросоюз намерен сконцентрироваться на создании "оборонного союза" для укрепления собственной безопасности.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на Мюнхенской конференции глава Евросовета Антониу Кошта.

"В Версале в 2022 году все государства-члены ЕС решили эффективно реализовать проект по созданию Европы, сконцентрированной на обороне. Наши расходы на оборону выросли на 30% с 2021 года. Страны Европейского союза, входящие в НАТО, теперь тратят в среднем 2% на оборону. Но мы сделаем больше. Европейский союз по своей сути является мирным проектом. Но мы знаем, что мир без эффективной обороны – это иллюзия. Две недели назад я собрал лидеров Европейского союза, чтобы дать политические указания Еврокомиссии и представителю ЕС относительно возможностей Европейского союза в области обороны. Мы сможем этого добиться", – заявил А.Кошта.

Он подчеркнул, что ЕС будет выстраивать собственную оборону в сотрудничестве с Великобританией и НАТО и ставит "оборону в приоритет в повестке".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС должен тратить "на сотни миллиардов евро больше на оборону ежегодно".