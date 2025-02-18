Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН

ЦАМТО, 17 февраля. Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% – на США и еще 11% – на Великобританию.

Об этом говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении "РИА Новости".

Согласно приведенным в исследовании данным, доходы Швеции от торговли оружием с 2010 по 2020 годы снижались с 700 до 400 млн. долл., однако с 2023 года наблюдается существенный рост.

"По данным СИПРИ, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году пришелся на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% пришлось на Германию и Латвию, 3% – на Литву и по 2% – на Финляндию, Индонезию и Аргентину", – говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН.

Швеция, как отмечается, поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции. К наиболее востребованным образцам относятся боевые машины пехоты и танки, авиация и беспилотники, ракетные системы и управляемые боеприпасы.

Стокгольм поставляет артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы Archer, одни из лучших на сегодня по совокупности тактико-технических характеристик, а также буксируемые гаубицы FH77. Швеция экспортирует ряд самолетов военного назначения, включая истребитель Saab JAS 39 Gripen.