Защитник Москвы от удара с орбиты: как создавалась уникальная система ПРО А-135

17 февраля 1995 года в соответствии со специальным указом президента РФ была принята на вооружение система противоракетной обороны (ПРО) Московского промышленного района А-135. Вот уже 30 лет она стоит на страже воздушно-космических рубежей России, прикрывая Москву от удара баллистическими ракетами. Ее радар способен рассмотреть пятисантиметровый шарик на расстоянии свыше 1 500 км.

Через сложности к решению о создании ПРО А-135

Замысел создания системы А-135 сформировался в конце 1960-х годов. К этому времени в развернувшемся между СССР и США противоракетном соревновании — которое оказалось беспрецедентно сложным и одним из самых дорогостоящих в холодной войне — советские специалисты занимали лидирующие позиции. Об этом говорили успешные испытания экспериментальной системы "А", в ходе которых было перехвачено 11 боеголовок баллистических ракет большой дальности (первый из перехватов состоялся 4 марта 1961 года), развертывание системы А-35, исследования в области создания принципиально новых средств ПРО и так далее.

Однако в это же время разработчики средств противоракетной обороны столкнулись с фактической девальвацией проделанного ими огромного труда. Оказалось, что предложенные разработчиками для межконтинентальных баллистических ракет способы противодействия ПРО путем использования разделяющихся боеголовок индивидуального наведения и их маскировки ложными целями — проще и несоизмеримо дешевле, чем технологии селекции (демаскировки и отбора для поражения боевых блоков ракет) баллистических целей. То есть новый способ запутывал противоракетную систему, и она не понимала, какую из многочисленных обнаруженных целей ей необходимо сбить. После рассмотрения огромного количества методов практически единственным более или менее эффективным и устойчивым способом селекции было признано использование естественных селектирующих свойств атмосферы. Это когда более легкие ложные цели тормозятся атмосферой и отстают от боеголовок, чем себя и выдают.

В начале 1970 года вопрос о дальнейших перспективах создания средств ПРО стал предметом совещания под председательством секретаря ЦК КПСС Дмитрия Устинова. Важность мероприятия отражают и его участники — председатель ВПК Леонид Смирнов, президент АН СССР Мстислав Келдыш, академики Анатолий Александров, Александр Щукин, Александр Минц, главком Войск ПВО Павел Батицкий, генеральные конструкторы, руководители институтов и так далее.

Выводы совещания сводились к следующему:

признать, что при современном и надолго прогнозируемом состоянии научно-технических знаний создание эффективной ПРО от массированного удара, особенно от удара ракет со средствами преодоления ПРО, нереально;

учитывая решающую роль информации о текущем состоянии ракетно-космической обстановки и ее изменениях в ходе возможного военного конфликта, считать приоритетной разработку информационных компонентов ракетно-космической обороны — систем предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства;

в области ПРО сосредоточить усилия на создании средств обороны от ограниченного удара ракет, оснащенных полным комплексом средств преодоления ПРО.

Предвидя подобное развитие событий, министр радиопромышленности Валерий Калмыков еще в 1968 году поручил группе крупных ученых и специалистов в области ПРО под руководством Анатолия Басистова разработать концепцию противоракетной обороны и проект основных исходных данных для проектирования средств и системы ПРО Московского промышленного района. В следующем году проект был одобрен заказчиком. Замысел включал разработку многоканального стрельбового комплекса (МКСК), имеющего в своем составе два эшелона перехвата — дальний (заатмосферный) и ближний (атмосферный) — и способного решить поставленную задачу с учетом применения в составе цели перспективных средств преодоления ПРО. В результате 10 июня 1971 года руководство страны поручило разработать систему ПРО А-135, стрельбового комплекса дальнего перехвата "Амур" и его полигонного образца "Амур-П".

Командно-вычислительный пункт Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Изменения в системе из-за договора с США

В том же году под руководством Басистова предприятиями, входившими в состав ЦНПО "Вымпел", с участием МКБ "Факел" и ОКБ "Новатор" был разработан проект системы А-135 и МКСК "Амур". Однако после подписания с США в мае 1972 года Договора об ограничении систем ПРО этот проект потребовал внесения ряда принципиальных изменений.

Так, вместо изначально предполагавшихся трех вынесенных МКСК "Амур" разработчикам пришлось ограничиться одним, технические средства которого могли располагаться на площади диаметром 100 км. Это заметно ухудшило характеристики системы А-135. В то же время приближение МКСК "Амур" к обороняемому объекту позволило использовать его радиолокационные станции (РЛС) для выполнения атмосферной селекции и наведения на атакующие боеголовки противоракет ближнего перехвата. Это упрощало систему.

В 1973 году новый вариант эскизного проекта на систему А-135 и МКСК "Амур" был одобрен заказчиком и рекомендован к реализации.

Основными элементами системы ПРО А-135 должны были стать:

командно-вычислительный пункт (КВП) с вычислительными средствами и средствами управления системой ПРО;

многофункциональная РЛС "Дон-2Н";

противоракета дальнего перехвата;

противоракета ближнего перехвата.

Согласование проекта для постановки на полномасштабную разработку средств системы А-135 продолжалось несколько лет. Это было связано как с предполагаемыми большими затратами, так и с ограниченными техническими характеристиками МКСК "Амур".

Тем не менее 15 сентября 1975 года состоялось первое рабочее совещание комиссии, которой предстояло выбрать в Подмосковье места размещения объектов будущей системы.

Кроме 20 постоянных членов к работе комиссии дополнительно привлекли около 20 специалистов из различных организаций. Всем им требовалось в весьма короткие сроки при очень жестких требованиях к местам расположения и в обстановке строжайшей секретности выполнить большой объем работ. Наибольшие сложности вызвал выбор позиции для МРЛС "Дон-2Н" — в итоге решили строить в районе Софрино.

Стартовые позиции с шахтными пусковыми установками Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Найти каждую мелочь

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров о начале полномасштабных работ по созданию А-135 было выпущено 7 июня 1978 года. Генеральным конструктором системы был назначен Басистов, главным конструктором РЛС "Дон-2Н" стал Виктор Слока, а основным разработчиком программно-алгоритмического обеспечения и информационного согласования системы ПРО с системами предупреждения и контроля космоса — заместитель генерального конструктора Михаил Минасян.

Уникальная по характеристикам РЛС "Дон-2Н" предназначена для обнаружения баллистических целей, их сопровождения, измерения координат, анализа состава сложных целей и наведения на них противоракет. Она стала основой системы А-135. "Дон-2Н" представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду высотой 33 м и длиной сторон 130 м у основания и 90 м по кровле. РЛС имеет неподвижные крупноапертурные активные фазированные антенные решетки (на каждой из четырех граней) диаметром 18 м, работающие на прием и передачу. Таким образом, зона обзора идет по всей верхней полусфере. Также для этой РЛС была реализована полностью цифровая обработка сигналов. Ее создание стало научно-техническим и производственным достижением мирового радиостроения.

Излучающая антенна РЛС "Дон-2Н" Источник изображения: © Иван Гущин/ ТАСС

Это было подтверждено, например, во время эксперимента ODERACS-1 в феврале 1994 года, целью которого являлось определение возможности российских и американских РЛС обнаруживать элементы мелкого космического мусора. В ходе этого эксперимента из грузового отсека американского космического корабля "Дискавери" (полет STS-60) на высоте около 350 км были выведены в открытый космос специальные микроспутники: шесть металлических сфер диаметром 5, 10 и 15 см. Наиболее крупные сферы обнаружили все РЛС, привлеченные к эксперименту. Те, что имели диаметр 10 см, отыскали только три РЛС: две российские и американская РЛС Cobra Dane (штат Аляска). А сферы с диаметром 5 см смогла обнаружить только РЛС "Дон-2Н". Кроме того, она также построила траекторию их перемещения на расстоянии до 1 500 км.

Череда испытаний

Уникальными характеристиками обладали и противоракеты дальнего и ближнего перехвата, созданные для системы А-135 конструкторскими коллективами под руководством Петра Грушина (МКБ "Факел") и Льва Люльева (ОКБ "Новатор").

Строительство и развертывание на полигоне в Сары-Шагане МКСК "Амур-П" происходило в 1976–1979 годах, автономные испытания средств — в 1979–1982-м.

В состав полигонного образца МКСК "Амур-П" вошли МРЛС "Дон-2НП" и командно-вычислительный пункт, стартовые позиции противоракет дальнего и ближнего перехвата шахтного базирования, техническая позиция для подготовки противоракет и система передачи данных и связи. При этом они были разнесены на расстояние до 100 км друг от друга.

Противоракета на территории РЛС "Дон-2Н" Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Уникальная сложность средств, входивших в состав МКСК "Амур-П", высокая стоимость натурных экспериментов с пусками баллистических ракет-мишеней и противоракет потребовали повышенного контроля функционирования средств, широкого применения математического и полунатурного моделирования.

Предварительные испытания МКСК "Амур-П" начались в ноябре 1982 года и продолжались до марта 1984-го. Была подтверждена правильность технических решений, заложенных при проектировании МКСК и его средств, оценены основные технические характеристики. Следующий этап тестирования выполнялся с марта по октябрь 1987 года. Были сделаны выводы о соответствии основных характеристик МКСК "Амур-П" заданным и о возможности перехвата современных баллистических ракет.

Государственные испытания системы А-135 были начаты в 1989 году. На МКСК "Амур-П" выполнялись пуски противоракет по условным и реальным целям — параметры для них выбирались с учетом требований безопасности и обеспечения оценки характеристик средств МКСК на критических, номинальных и предельных режимах. Это в конечном итоге позволило экспериментально подтвердить заложенные характеристики, получить достаточный объем экспериментальных данных для калибровки математических и имитационных моделей средств и корректной оценки эффективности боевой системы А-135.

Были проведены полномасштабные транспортные и ресурсные испытания противоракет, транспортных и установочных машин, исследованы явления воздействий газовой струи стартующих противоракет на элементы стартовой позиции и их взаимное влияние при парных пусках с минимальным интервалом. Также были проведены испытания на длительное хранение противоракет.

Госиспытания А-135 на МКСК "Амур-П" были успешно завершены в 1990 году. Тем не менее в этот период на МКСК "Амур-П" выполнялись экспериментальные работы по расширению боевых возможностей системы А-135, в том числе за счет снижения нижней и увеличения дальней границ зоны поражения противоракеты ближнего перехвата, увеличения ее маневренности, а также оснащения новой боевой частью.

Система показала значительные запасы по всем параметрам. Скоростные противоракеты могли осуществлять поражение баллистических целей на дальностях в 2,5 раза больших, чем мы их аттестовали

Генеральный конструктор системы ПРО А-135 Анатолий Басистов

В окончательном виде система ПРО Московского промышленного района А-135 и была принята на вооружение 17 февраля 1995 года.

Эксперт ЦВПИ МГИМО Владимир Коровин