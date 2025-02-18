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Чешская инициатива по снарядам для Украины: итоги и желание продолжить

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Как сообщило информационное агентство Reuters, в рамках чешской инициативы по поставкам на Украину крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов было поставлено 1,6 миллиона снарядов, и эта инициатива будет продолжена. Об этом заявил 15 февраля 2025 года президент Чехии Петр Павел, спустя год после того, как он объявил о намерении помочь Украине в ее войне против России.

Артиллерист из состава 43-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины со 155-мм артиллерийским снарядом типа М107, февраль 2025 года (с) министерство обороны Украины

Петр Павел заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности , что финансирование поставок обеспечено до апреля и что инициатива будет продолжена и после этого срока.

"Мы получили от наших союзников достаточно ресурсов для покрытия потребностей Украины до апреля этого года, и здесь, на конференции, я также вел переговоры с союзниками о предоставлении дополнительных ресурсов", - сказал Павел на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире чешского телевидения.

"Сейчас мы не можем позволить себе, так сказать, убрать ногу с педали газа, когда финиш может быть где-то в тумане впереди, но нам придется поддерживать Украину, по крайней мере, до тех пор, пока не будет реализовано какое-то мирное соглашение и пока мы не будем уверены, что Украина может стоять на собственных ногах". - заявил он.

В рамках этой инициативы чехи использовали свой дипломатический, деловой и промышленный опыт для поиска крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов по всему миру и их поставки на Украину при финансовой поддержке союзников по НАТО.

Павел сообщил, что за последний год Украина получила 1,6 млн боеприпасов крупного калибра.

В октябре прошлого года премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в рамках инициативы будет достигнута цель по поставке 500 тысяч снарядов к концу 2024 года.

Источник в чешском правительстве, говоривший на условиях анонимности, сообщил 15 февраля, что эта цифра в 500 тысяч касалась только 155-мм артиллерийских снарядов, а остальные поставки включали другие типы снарядов калибром более 100 мм.

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Россия
Украина
Чехия
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