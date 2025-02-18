Дания передала Украине большую часть обещанных F-16

ЦАМТО, 17 февраля. Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16, оставшиеся должны поступить в ближайшее время.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время", – говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Как напоминает агентство, в декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16.

Справка ЦАМТО

Командование ВС Дании 12 августа 2024 года официально объявило о безвозмездной передаче Украине первого истребителя F-16. Передача состоялась после продолжавшейся два года подготовки украинских пилотов и техников.

Как заявлено, выведенные из состава ВС Дании самолеты теперь передаются в распоряжение командования ВС Украины и будут дислоцироваться на украинской территории.

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, поставки F-16 выполняются в рамках более широких усилий по укреплению возможностей противовоздушной обороны и созданию современных ВВС Украины.

Обучение личного состава ВВС Украины в Дании началось в августе 2023 года на базе истребительного авиакрыла, размещенного в Скридструпе.

Дания входит в число 15 стран-участниц возглавляемой Нидерландами и США международной коалиции по модернизации ВВС Украины, которая создана в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG).

В общей сложности пакет военной помощи Дании включает передачу 19 истребителей F-16, обучение украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала, а также поставку сопутствующего оборудования и запасных частей для эксплуатации самолетов.

В августе 2023 года министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен сообщил о принятом правительством страны решении передать Украине в качестве помощи 19 истребителей F-16. Поставка будет осуществляться в сотрудничестве с Нидерландами. Передачу планировалось осуществить поэтапно с конца 2023 по 2025 год по мере поставок ВВС Дании новых истребителей F-35. Предполагалось, что первые F-16 будут переданы к концу 2023 года, но поставки затянулись.