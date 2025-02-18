Embraer приступила к сборке первого C-390 "Миллениум" для ВВС Австрии

ЦАМТО, 17 февраля. Бразильская компания Embraer Defense and Security приступила к сборке фюзеляжа первого самолета ВТА C-390 "Миллениум", предназначенного для ВВС Австрии.

Официальная церемония, посвященная данному событию, была проведена на предприятии Embraer в присутствии делегации австрийского правительства.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку девяти самолетов ВТА C-390 "Миллениум", включая 5 ед. для ВВС Нидерландов и 4 ед. для ВВС Австрии, Министерство обороны Нидерландов подписало с компанией Embraer Defense & Security в июле 2024 года.

Новые C-390 предназначены для замены устаревших C-130 "Геркулес", состоящих на вооружении ВВС обеих стран. Совместная покупка позволит Нидерландам и Австрии, а также другим новым покупателям сотрудничать в таких областях, как обучение, логистика и модернизация платформы.

На текущий момент C-390 для оснащения своих ВВС выбрали десять стран мира, включая Бразилию, Португалию, Венгрию, Республику Корея, Нидерланды, Австрию, Чехию, Швецию, Словакию и одно неназванное государство. На текущий момент самолеты поставлены ВВС Бразилии (в 2019 году), Португалии (в 2023 году) и Венгрии (в 2024 году). С момента поступления первого KC-390 на вооружение ВВС Бразилии общий налет парка этих самолетов превысил 16300 часов.

C-390 может транспортировать 26 т груза (либо 80 пассажиров или 64 человека десанта с экипировкой), развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 26 т груза – до 2000 км, с 23 т – 2720 км, с грузом 14 т – 5020 км, максимальная высота полета – 11 тыс. м, перегоночная дальность с внутренними баками – 6000 км, с использованием дополнительных баков – до 8000 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов.