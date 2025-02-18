Войти
ЦАМТО

Embraer приступила к сборке первого C-390 "Миллениум" для ВВС Австрии

207
0
0
Источник изображения: Фото: Embraer

ЦАМТО, 17 февраля. Бразильская компания Embraer Defense and Security приступила к сборке фюзеляжа первого самолета ВТА C-390 "Миллениум", предназначенного для ВВС Австрии.

Официальная церемония, посвященная данному событию, была проведена на предприятии Embraer в присутствии делегации австрийского правительства.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку девяти самолетов ВТА C-390 "Миллениум", включая 5 ед. для ВВС Нидерландов и 4 ед. для ВВС Австрии, Министерство обороны Нидерландов подписало с компанией Embraer Defense & Security в июле 2024 года.

Новые C-390 предназначены для замены устаревших C-130 "Геркулес", состоящих на вооружении ВВС обеих стран. Совместная покупка позволит Нидерландам и Австрии, а также другим новым покупателям сотрудничать в таких областях, как обучение, логистика и модернизация платформы.

На текущий момент C-390 для оснащения своих ВВС выбрали десять стран мира, включая Бразилию, Португалию, Венгрию, Республику Корея, Нидерланды, Австрию, Чехию, Швецию, Словакию и одно неназванное государство. На текущий момент самолеты поставлены ВВС Бразилии (в 2019 году), Португалии (в 2023 году) и Венгрии (в 2024 году). С момента поступления первого KC-390 на вооружение ВВС Бразилии общий налет парка этих самолетов превысил 16300 часов.

C-390 может транспортировать 26 т груза (либо 80 пассажиров или 64 человека десанта с экипировкой), развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 26 т груза – до 2000 км, с 23 т – 2720 км, с грузом 14 т – 5020 км, максимальная высота полета – 11 тыс. м, перегоночная дальность с внутренними баками – 6000 км, с использованием дополнительных баков – до 8000 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Словакия
Чехия
Швеция
Южная Корея
Продукция
C-130
KC-390
Компании
Embraer
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 04:34
  • 1
Чего хочет Путин и как поступит Америка? (The Spectator, Великобритания)
  • 18.02 04:16
  • 7634
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.02 03:02
  • 7
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 18.02 00:57
  • 4
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 22:31
  • 2
Глава концерна Rheinmetall назвал сроки запуска строящегося на Украине завода по производству снарядов
  • 17.02 17:41
  • 0
Международная оборонная выставка IDEX-2025 – себя показать и других посмотреть
  • 17.02 16:24
  • 1
Может превзойти российский «Панцирь-С»: в западной прессе оценили новый турецкий зенитный комплекс Gürz 150
  • 17.02 16:04
  • 1
В Индии оценили VR-тренажер Су-57Э
  • 17.02 14:47
  • 31
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.02 11:52
  • 2
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
  • 17.02 08:49
  • 6
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)