Эксперт Цуй: Мюнхенская конференция показала разрыв между США и ЕС по Украине

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований отметил, что при сохранении противоречий между Вашингтоном и Брюсселем Европа будет вынуждена взять на себя больше ответственности за свою безопасность

ШАНХАЙ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Мюнхенская конференция по безопасности в полной мере продемонстрировала расхождения во взглядах Соединенных Штатов и Евросоюза на украинский кризис. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

"Мюнхенская конференция по безопасности в полной мере раскрыла различия между Соединенными Штатами и Европой по вопросам мирных переговоров и постконфликтных соглашений", - сказал профессор, комментируя итоги форума.

По его словам, если противоречия между Вашингтоном и Брюсселем сохранятся, Европа будет вынуждена взять на себя больше ответственности за свою безопасность. "Соединенные Штаты перейдут от своего нынешнего состояния глубокого вмешательства к закулисному контролю и будут использовать тактику офшорного балансирования между Россией и Европой", - сказал эксперт.

Цуй Хунцзянь считает, что если переговоры по Украине не смогут удовлетворить требования Брюсселя, то "Европа и Россия окажутся в состоянии долгосрочной холодной войны". Брюссель и Киев, столкнувшись с перспективой исключения из процесса урегулирования, вероятно, захотят обеспечить присутствие за столом переговоров с помощью укрепления своего военного потенциала, предположил он. "Если Европа не сможет присоединиться к переговорам между США и Россией, то она может прибегнуть к военному вмешательству", - сказал профессор.

Эксперт отметил, что прозвучавший в Мюнхене призыв Владимира Зеленского к созданию самостоятельной европейской армии направлен на продвижение фактической военной интеграции между Украиной и странами ЕС. Вероятность формирования европейской армии на базе Вооруженных сил Украины и ВС ряда стран НАТО, в основном Великобритании и Франции, увеличивается, предположил Цуй Хунцзянь. НАТО трансформируется в сторону европеизации, сказал он. "После того как США исключили перспективу вступления Украины в НАТО, Европа может ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву", - отметил Цуй Хунцзянь.