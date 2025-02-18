CNN: Саудовская Аравия выступит в роли посредника на переговорах РФ и США

По данным телеканала, встреча состоится 18 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для предстоящих переговоров, но и намерена выступить в роли посредника. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, встреча состоится 18 февраля, делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности королевства. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Неназванный украинский чиновник сообщил CNN, что Киев не будет представлен на этих переговорах.

Телекомпания отмечает, что Саудовской Аравии отводится важная роль во внешней политике администрации Трампа. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в частности, способствовал освобождению американца Марка Фогела, отбывавшего тюремное заключение в РФ за контрабанду наркотиков, а в 2017 году свой первый зарубежный визит в качестве президента Трамп нанес именно в Саудовскую Аравию, напоминает CNN.

Ранее Уиткофф заявил, что вечером 16 февраля в составе делегации США направится на переговоры с Россией в Саудовскую Аравию и рассчитывает на серьезный прогресс в деле урегулирования украинского конфликта.

12 февраля президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и несколько других тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу.