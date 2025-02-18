Войти
ТАСС

CNN: Саудовская Аравия выступит в роли посредника на переговорах РФ и США

213
0
0
Saud_Aravia
Флаг Саудовской Аравии.

По данным телеканала, встреча состоится 18 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для предстоящих переговоров, но и намерена выступить в роли посредника. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, встреча состоится 18 февраля, делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности королевства. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Неназванный украинский чиновник сообщил CNN, что Киев не будет представлен на этих переговорах.

Телекомпания отмечает, что Саудовской Аравии отводится важная роль во внешней политике администрации Трампа. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в частности, способствовал освобождению американца Марка Фогела, отбывавшего тюремное заключение в РФ за контрабанду наркотиков, а в 2017 году свой первый зарубежный визит в качестве президента Трамп нанес именно в Саудовскую Аравию, напоминает CNN.

Ранее Уиткофф заявил, что вечером 16 февраля в составе делегации США направится на переговоры с Россией в Саудовскую Аравию и рассчитывает на серьезный прогресс в деле урегулирования украинского конфликта.

12 февраля президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и несколько других тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 04:34
  • 1
Чего хочет Путин и как поступит Америка? (The Spectator, Великобритания)
  • 18.02 04:16
  • 7634
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.02 03:02
  • 7
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 18.02 00:57
  • 4
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 22:31
  • 2
Глава концерна Rheinmetall назвал сроки запуска строящегося на Украине завода по производству снарядов
  • 17.02 17:41
  • 0
Международная оборонная выставка IDEX-2025 – себя показать и других посмотреть
  • 17.02 16:24
  • 1
Может превзойти российский «Панцирь-С»: в западной прессе оценили новый турецкий зенитный комплекс Gürz 150
  • 17.02 16:04
  • 1
В Индии оценили VR-тренажер Су-57Э
  • 17.02 14:47
  • 31
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.02 11:52
  • 2
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
  • 17.02 08:49
  • 6
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)