TNI: Украина никогда не станет участницей НАТО

Де-факто конфликт на Украине закончен, пишет TNI. Киеву придется смириться с тем, что Россия и США сами примут решение. Представители администрации Трампа заявили, что Киев должен готовиться к территориальным уступкам, а также к тому, что Украину никогда не примут в НАТО.

Брэндон Вайхерт

Де-факто конфликт на Украине закончен, и дальнейшее расширение НАТО, скорее всего, тоже. Время покажет, устраивает ли Россию такое решение.

Администрация Трампа ясно дала понять, что ведет переговоры об окончании казавшегося бесконечным украинского конфликта без участия самой Украины. Киеву, который привык к уважительному отношению со стороны Белого дома при президенте Джо Байдене, придется смириться с тем, что американский и российский лидеры сами примут решение по поводу конфликта. Уже сейчас представители администрации Трампа заявили, что Киев должен готовиться к территориальным уступкам, а также к тому, что Украину никогда не примут в НАТО.

Учитывая, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи стран-участниц НАТО и в первую очередь США, предложение о том, что она должна получить место за столом переговоров, выглядит довольно абсурдным. По сути, Украина является пешкой Америки в борьбе с Россией. Во время боевых действий она всегда подчинялась США и НАТО.

Почему Киев теперь сопротивляется указаниям американской дипломатии?

Владимир Путин уже заявил, что спецоперация закончится только в том случае, если будут устранены причины, по которым она началась. В первую очередь, ее причиной стали опасения России, что Украина станет частью НАТО и будет использоваться военным альянсом в качестве передовой базы для ракет, которые могут угрожать России. Администрация Трампа предприняла первые шаги, чтобы снять эти опасения.

По этой причине Белый дом недвусмысленно дал понять, что Украина никогда не станет участницей НАТО.

Членство Украины в альянсе даже не рассматривается

Справедливости ради стоит отметить, что в нынешних условиях Украина технически не может быть принята в альянс, поскольку у нее существуют открытые территориальные споры с другой страной. Статья 5 Устава НАТО не позволяет новому государству стать членом альянса, если оно находится в конфликте с другим государством. Если бы страны, находящиеся в состоянии военного конфликта, принимались бы в состав НАТО, это обязывало бы альянс вступать в борьбу на стороне каждой новой страны-участницы.

Все это не помешало НАТО оказывать Украине важную поддержку на протяжении трех лет конфликта. Однако эти усилия, скорее всего, оказались напрасными: Киев, видимо, будет вынужден уступить России до 20% территорий.

Телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным

Практически у всех заинтересованных лиц остается множество вопросов о том, как будут проходить переговоры по поводу конфликта на Украине. После полуторачасового телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что их встречу планируется провести в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Конкретная дата пока не определена, но Трамп заверил СМИ, что встреча состоится в ближайшее время. Во время разговора лидеры двух стран обсудили возможность проведения после скорой встречи в Эр-Рияде еще двух саммитов, один из которых пройдет в России, а другой – в США.

Еще до разговора с Путиным американский президент дал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине. В интервью перед Суперкубком с журналистом Fox News Бретом Байером Трамп признал, что Украина даже "может" когда-нибудь стать частью России.

Так или иначе, конфликт закончится

Де-факто конфликт на Украине закончен. Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО. По крайней мере, именно так правительство Путина скажет народу.

В большинстве стран мира это тоже будет воспринято так. Многие не хотят об этом слышать, но, судя по тому, как идут боевые действия, без переговоров русские победят украинцев на поле боя, поэтому Украина будет добиваться урегулирования путем переговоров, даже если придется уступить большую часть или всю территорию, занятую Россией. Унизительный мир будет предпочтительнее полного поражения Украины на поле боя от российской армии.

Но это еще не все.

Возможно, Трамп попытался незаметно выйти из игры НАТО

На встрече с лидерами НАТО министр обороны Хегсет призвал европейцев приложить больше усилий для обеспечения коллективной безопасности. Европа не может больше надеяться на Соединенные Штаты в плане постоянной поддержки своей обороны.

Это вполне разумное заявление, учитывая, что совокупный ВВП Европы составляет около 19 триллионов долларов. Включая в себя одни из старейших стран мира, Европа также является технологически развитым регионом. Нет никаких причин, почему европейские страны не могут выполнить военные обязательства, которые, как они настаивают, являются ключом к их собственному национальному выживанию и региональной безопасности.

Вместо этого европейские страны-участницы НАТО продолжают смотреть через Атлантику на дядю Сэма, который в настоящее время озабочен своими собственными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Комментарии Хегсета, обращенные к его коллегам, возглавляющим оборонные ведомства стран НАТО, были даже важнее, чем комментарии администрации Трампа по поводу конфликта на Украине. Хегсет, выступая от имени президента Трампа, сказал европейцам, что "дядя Сэм не будет дядей-простофилей". По сути, Хегсет заявил Европе, что теперь она предоставлена самой себе. Эти слова были произнесены в контексте конфликта на Украине, но все присутствующие на встрече смогли понять намек. Если, как утверждают европейцы, русские в ближайшие десять лет намерены направить свои силы не только на Украину, вероятность того, что Соединенные Штаты попытаются остановить Москву, невелика, независимо от гарантий НАТО, которые США поддерживали на протяжении многих лет.

Заставив всех в альянсе усомниться в дальнейшем соблюдении Америкой 5 статьи Устава НАТО, Трамп дал понять, что деятельность альянса пока приостановлена вплоть до дальнейших указаний.

Итак, конфликт на Украине закончился, и расширение НАТО, которое, по словам России, послужило причиной начала СВО, скорее всего, тоже пока завершено. Это должно успокоить Россию. Только время покажет, решит ли Россия направить свои силы против Европы и сможет ли Европа использовать свое огромное богатство и технологии, чтобы стать надежной военной силой, способной сдержать русских.