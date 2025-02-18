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Известия.ru

Корабли ВМФ РФ приняли участие в открытии военно-морского учения в Индонезии

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В городе Денпасар на острове Бали Республики Индонезия состоялось открытие многостороннего военно-морского учения «Комодо-2025» с участием кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом 17 февраля сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.


Уточняется, что в церемонии открытия приняли участие экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Российскую делегацию возглавляет заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьев.

Также торжественное мероприятие посетили главы Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии, а также министры и губернатор Бали Ваян Костер.

В ходе церемонии открытия корабли стран-участниц прошли в общем строю под флагами своих государств. В небе над акваторией пролетели самолеты и вертолеты ВВС Индонезии. Показательные вступления для гостей мероприятия носили национальный и культурный характер. Впереди у участников учения ряд официальных мероприятий в рамках береговой фазы.

В учении «Комодо-2025», организованном ВМС Индонезии, участвуют боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 стран. Учение продлится до 22 февраля и завершится морской фазой, где будут задействованы все корабли стран-участниц.

Отряд кораблей ВМФ РФ в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ТОФ в обеспечении среднего морского танкера (СМТ) «Печенга» 15 февраля прибыл на рейд острова Бали для участия в многосторонних военно-морских учениях «Комодо-2025».

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Индонезия
Россия
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20380 Корвет-1
Военные учения
Дубна ПР
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