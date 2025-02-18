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ТАСС

Axios: встреча эмиссаров США и РФ по Украине пройдет 18 февраля

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Эр-Рияд
Эр-Рияд.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Представители двух стран высокого ранга также обсудят в Саудовской Аравии вопросы подготовки к переговорам президентов Дональда Трампа и Владимира Путина

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Встреча американской и российской делегаций, посвященная урегулированию кризиса на Украине, состоится в Саудовской Аравии 18 февраля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

По его данным, представители США и РФ высокого ранга также обсудят вопросы подготовки к переговорам президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что вечером 16 февраля в составе делегации США направится на переговоры с Россией в Саудовскую Аравию и рассчитывает на серьезный прогресс в деле урегулирования украинского конфликта. Агентство Bloomberg в свою очередь отметило, что во встрече также примет участие помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

12 февраля президент РФ и американский лидер провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и несколько других тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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