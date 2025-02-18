Трамп заявил, что разрешит Европе закупать у США оружие для Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет ранее сообщил, что "львиную долю летальной и нелетальной помощи" Киеву в будущем должен предоставлять не Вашингтон, а европейцы

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок на Украину. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

"Да, я сделаю это", - ответил глава государства на вопрос о том, даст ли он такое разрешение.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет сообщил в Брюсселе на заседании контактной группы стран Запада, координирующей поставки оружия Украине, что "львиную долю летальной и нелетальной помощи" Киеву в будущем должен предоставлять не Вашингтон, а европейцы.