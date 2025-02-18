На выставке IDEX-2025 новинки вооружений покажут более 40 производителей из РФ

Площадь российской экспозиции достигнет почти 1 тыс. кв. м

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Международная оборонная выставка IDEX-2025 открывается в понедельник в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Как сообщили в "Рособоронэкспорте", в этом году в рамках мероприятия будет представлено максимальное за последнее время количество новинок российской оборонной промышленности.

В этом году в выставке примут участие более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса России, площадь российской экспозиции составит почти 1 тыс. кв. м. В "Рособоронэскпорте" подчеркивают, что все привезенные российскими производителями образцы имеют опыт применения в боевых условиях и доработаны с учетом реалий современного конфликта.

Главные российские новинки

Впервые за рубежом Россия покажет экспортный танк Т-90М "Прорыв" в обновленном облике с учетом доработок последних лет на фоне применения в спецоперации. Машина разработки и производства "Уралвагонзавода" (входит в Ростех), защищенная с учетом боевого опыта от всех противотанковых средств, займет центральное место стенда российского спецэкспортера. Также на выставке иностранные специалисты впервые смогут увидеть перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос" разработки АО "ЦНИИточмаш" концерна "Калашников". Осенью президент концерна Алан Лушников сообщал, что САО направлено на государственные испытания. Еще одна новинка, которую "Калашников" привез в Абу-Даби - новейший зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Крона-Э", предназначенный для защиты объектов инфраструктуры и складов главным образом от беспилотников.

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) впервые покажет за рубежом ЗРК "Панцирь-СМД-Е" - новейший комплекс, предназначенный для защиты массированных воздушных ударов. В отличие от "Панциря-С1", он не имеет пушечного вооружения, но оснащен мини-ракетами для поражения беспилотников. Зарубежный дебют ждет и другую разработку холдинга - боевое отделение "Бережок", которое может противодействовать безэкипажным катерам.

Стрелковое оружие и беспилотники

Российское стрелковое оружие на IDEX в этом году будет представлено новым ручным пулеметом калибра 7,62 мм РПЛ-7, а также новыми укороченными и малогабаритными модификациями автоматов Калашникова АК-12 и АК-15, снайперской винтовкой Чукавина, пистолетом-пулеметом ППК-20 и винтовками компании ORSIS.

За рубежом впервые также покажут сразу несколько новых беспилотных систем "Калашникова": комплекс с дронами-камикадзе "Куб-СМ", дрон "Куб-10Э", дрон-камикадзе "Куб-2-Э" в двух модификациях, аппарат гражданского назначения "Скат-350М", беспилотники "Голиаф-Р" и "Каракурт-Р", а также систему подъема аппаратур "Квазимачта". Кроме того, на выставке будет экспонироваться "Ланцет-Э", впервые показанный в экспортном облике в августе на форуме "Армия-2024". Еще одна новинка выставки - комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост-РЭ", который зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и разработан Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Группа компаний "Беспилотные системы" представят свой флагманский беспилотник двойного назначения Supercam S350, зарекомендовавший себя в ходе спецоперации.

Авиация и ПВО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" покажет зенитные ракетные системы C-300В4 "Антей-4000" и С-350Е "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс "Викинг". Будут представлены и корабельные средства: турельная установка "Комар" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ".

"Вертолеты России" (входят в Ростех) покажут новейшую модификацию вертолета Ка-32, предназначенную для тушения пожаров в городской местности - Ка-32А11М. Машина, которая уже поставляется российским заказчикам, может за один вылет доставить к очагу возгорания до 4 тыс. л воды и 400 л противопожарной пены.

Также зарубежная премьера ждет экспортный образец нового учебно-тренировочного самолета УТС-800 производства УЗГА. Двухместная машина предназначена для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной подготовки летчиков.

Переговоры и презентации

В рамках деловой программы выставки "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с делегациями из стран Ближнего Востока и другими участниками крупнейшей мировой оружейной выставки. Будут обсуждаться различные варианты сотрудничества, в том числе технологического. Ожидаются публичные презентации российских Т-90МС и "Панцирь-СМД-Е", а также презентация "Современное российское высокоточное оружие для поражения целей на поле боя опыта".

О выставке

Международная выставка вооружений IDEX-2025 будет проходить в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Предыдущую выставку, состоявшуюся в 2023 году, посетили более 132 тыс. человек из 65 стран. По данным организаторов, участники выставки заключили контракты на сумму 23,34 млрд дирхамов ($6,35 млрд).