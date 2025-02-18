У России два союзника: природный газ и нефть (Toyo Keizai, Япония)

Toyo Keizai: главное "оружие" России — природные ресурсы

Главные союзники России — газ и нефть, пишет Toyo Keizai. После начала СВО Европа попыталась отказаться от российского газа. Запад смело обложил Россию санкциями, но при этом продолжил покупать у нее топливо в неимоверных количествах.

Главное оружие России — это не армия, не флот и не ядерный потенциал. Это природные ресурсы.

Со дня на день наступит третья годовщина начала конфликта на Украине. Стороны робко заговаривают о переходе в фазу мирных переговоров, но военные действия пока что прекращать никто и не думает. Так с помощью чего активнее всего воюет Кремль, кто его главный союзник? Речь не о сухопутных войсках или подводных лодках, не о хищных ядерных ракетах в глубине шахт. Речь о природном газе и нефти, которыми так богата Россия.

Издание Toyo Keizai подготовило серию избранных отрывков из книги "Геополитика: истинные намерения страны". Автор произведения скрывается за никнеймом 社會部部長, что дословно переводится как "Директор по социальным вопросам". Его геополитические видеоролики набирают в среднем 1,5 миллиона просмотров.

Как и почему Германия подвела Украину

Конец 2021 года. Российские войска уже начали скапливаться на границе с Украиной. США, Великобритания, Прибалтика и Польша уже вовсю снабжают Киев ракетами и боеприпасами. Особые надежды возложены на Германию: чем же удивит эта экономически крупнейшая в еврозоне страна, один из основных членов НАТО? Какую мощь вручит рассчитывающей на нее Украине и союзникам по НАТО?

Кто же мог предположить, какое разочарование вскоре постигнет размечтавшихся союзников? Берлин выдал Киеву... пять тысяч касок. Безусловно, Германия уже давно придерживается принципов пацифизма. Да, немцы с осторожностью относятся к предоставлению наступательного вооружения. Но от шквала критики их это не спасло. "Могли бы и раскошелиться на что-нибудь для обороны! Или хотя бы касок побольше отгрузить", — высказывались недовольные.

Министр иностранных дел Украины заявил, что "глубоко разочарован" действиями Германии. В парламенте США прозвучало несколько голосов, заклеймивших Берлин как "ненадежного союзника". Примерно те же чувства испытывали страны-союзники, когда во время войны в Персидском заливе Япония ограничилась финансовой помощью.

Так в чем же причина подобной прижимистости Берлина? Ответ прост и ясен: всё дело в энергетической зависимости от России. Уже несколько десятков лет Германия импортирует большой объем энергоресурсов из России. До начала конфликта на Украине на долю российских энергоносителей приходилось 34% от общего объема импорта нефти и 55% от общего объема импорта природного газа в Германию.

Будучи индустриальной страной, Германия пускала природный газ, поставляемый Россией задешево и в огромных объемах, на крупномасштабную выработку электроэнергии и производящую промышленность. Газом же отапливались города и села в суровые зимы. Берлин резонно опасался, что подобные заигрывания с противником Кремля могут привести к приостановке поставок газа, который так нужен Германии.

Классика геополитики, труд Хэлфорда Маккиндера "Географическая ось истории", опубликованный в 1904 году, ввел понятие Хартленда для обозначения центральной части Евразии. Автор проанализировал огромные природные ресурсы Хартленда и предсказал, что "глубоко внутри Евразийского континента залегают огромные запасы угля, нефти и других ресурсов, которыми Россия сможет воспользоваться для завоевания всей Евразии".

В те времена земной шар еще не был опутан сетями железных дорог. Однако новые технологии перевозок уже внедрялись, что сделало транспортировку природных ресурсов возможной и доступной. Проведение железных дорог вглубь, к удаленным от берегов районам, позволило бы перевозить большие объемы тяжелых грузов, например угля. Да, нельзя сказать, что развитие железнодорожных перевозок обеспечило завоевание Евразийского континента, но в некотором смысле предсказание Маккиндера оказалось вещим.

Россия поставляет энергоносители в страны Евразии с помощью нового метода наземной транспортировки — трубопроводов. Маккиндер также предсказал, что ресурсы Хартленда будут крайне востребованы в ряде стран, в том числе и в Германии.

А если не будут подчиняться — отключим газ!

По мнению Маккиндера, нарушение политического равновесия и предоставление стране-оси выгодного положения в конечном итоге приведет к экспансии осевого государства на прибрежные территории. Это позволит ему обзавестись собственным достаточно сильным флотом.

Союз между Германией и Россией быстро сделал из теории реальность... Даже если бы на смену России в доминировании во внутренних районах материка пришла новая держава, географическое значение региона как опорной точки осталось бы неизменным.

Россия может использовать природный газ как политическое оружие. Другими словами, покорные России страны получают газ по низкой цене, а строптивые государства платят втройне.

Диаграмма 2-9. Зависимость ЕС от российского природного газа

Диаграмма 2-9. Зависимость ЕС от российского природного газа. Источник: Международный Валютный фонд (2022)

Диаграмма взята из книги "Геополитика: истинные намерения страны".

Например, когда в 2004 году на Украине к власти пришло антироссийски настроенное правительство, уже на следующий год цена российского природного газа для Украины взлетела с 44 до 232 долларов за 1000 квадратных метров.

При этом временная приостановка подачи природного газа на Украину в 2006 году серьезно ухудшила дела в Европе в целом. Поставки в Венгрию, где находилась конечная точка проходящего через нее трубопровода, упали на 40%, поставки во Францию ​​и Италию снизились на 25% (считается, что основными причинами газового конфликта между РФ и Украиной были неоплата поставок, хищения газа и коррупция). Таким образом, страны Евразии находятся в зависимости от настроения Москвы: в случае разногласий цена на природный газ может влететь в копеечку.

Германию накачали от души

Действия России тогда вызвали недоумение и даже опасение у многих стран. Но Германия к ним не относилась и стала единственной страной, которая в итоге сблизилась с государством Российским. В 2005 году Москва и Берлин скрепили подписями проект газопровода "Северный поток". В восторг это не привело ни рядовых немцев, ни их европейских соседей. В частности, в 2005 году тогдашний министр иностранных дел Польши назвал "Северный поток" новым "пактом Риббентропа-Молотова" и сказал, что этот план "также опрометчив, как и раздел Польши Германией и Советским Союзом в 1939 году".

Германию это, конечно, не остановило: российский газ всегда был немцам куда дороже каких-то там критиканов. Обратите внимание: Германия заявила о строительстве "Северного потока-2" в 2015 году. Спустя лишь какой-то год после крымского референдума, не признанного практически никем в мире! Это вызвало такую бурю негодования, что госдеп США даже пригрозил бундестагу санкциями.

Однако Германия была полна решимости реализовать амбициозную экологическую политику по отказу как от атомной энергетики, так и от угля. На данном этапе отказываться от дешевого, экологически чистого природного газа из России было никак нельзя. К тому же низкий по себестоимости газ был необходим, чтобы и дальше спускать с конвейеров недорогие автомобили, производить прочую продукцию.

В 2022 году, после начала конфликта на Украине, Германия попыталась "слезть с газовой иглы", но что-то пошло не так. В то время США и Франция поддержали проект введения санкций, направленных на блокировку доступа России к системе SWIFT (международной платежной системы). Однако страны, зависящие от московского природного газа, в том числе и Германия, выступили против.

Критикуемая странами-союзниками, Германия неохотно, но всё же согласилась принять участие в антироссийских санкциях. Однако Берлин попросил не распространять санкции на банки, которые имели отношение к транснациональной энергетической компанией "Газпром", чтобы иметь возможность расплачиваться за поставки природного газа.

Реагируя на украинский конфликт, Запад смело обложил Россию санкциями, но при этом продолжил покупать природный газ в неимоверных количествах. Только за первые сто дней с начала спецоперации Германия заплатила России 12,1 миллиарда евро за поставку электроэнергии. Евросоюзу этот период обошелся в 57 миллиардов евро. За первые сто дней украинского конфликта Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиардов евро. В итоге Европа потратила на Россию куда больше, чем на Украину. Вместе со всей военной помощью вместе взятой.

Тогда США и Украина призвали отказаться от этого безобразия и прекратить импорт российского природного газа. В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на данный момент страна не может позволить себе отказаться от поставок, и предложил отнестись к этому с пониманием. Он заявлял: "В настоящее время нам нечем заменить энергоносители, которые используются для отопления, транспорта, электроснабжения и промышленности. Сейчас они имеют жизненно важное значение для жизни и быта наших граждан".

Уход от зависимости

Последние двадцать лет Европа (не считая Германию) пытается выбраться из газового плена. С 2020 года начались поставки из Азербайджана и других стран Каспийского моря в Италию по "Южному газовому коридору" в обход России. Также предпринимались попытки увеличить импорт СПГ (сжиженного природного газа) из ближневосточного Катара и США.

После начала конфликта на Украине число желающих приобрести СПГ резко возросло. Даже Германия в итоге была вынуждена выйти из проекта "Северный поток-2", сосредоточившись взамен на развитии мощностей по производству СПГ, а также на увеличении доли импорта из Катара, Норвегии, США и Азербайджана при сокращении стоимости поставок.

В итоге зависимость ЕС от России в 2023 году снизилась до 8% против 40% в 2021 году. Первая зима после начала острой фазы конфликта на Украине особенно пугала европейцев нехваткой природного газа, но им каким-то образом удалось с этим справиться.

Диаграмма 2-10. Импорт природного газа в ЕС по странам. Источник: Европейская комиссия на основе данных ENTSO-G и Refinitiv

Сейчас Россия, выдавленная с европейского рынка (раньше на него приходилось до двух третей экспорта энергоносителей!) осваивает новые направления. Увеличиваются объемы поставок в Китай и Индию. Будет ли Москва полагаться преимущественно на Дели и Пекин, или же со временем объем поставок на европейский рынок вернется к прежним значениям? Поживем — увидим.