Неужели это конец НАТО? (Politico, США)

“И вот мы получили союз между российским президентом, который хочет уничтожить Европу, и американским, который хочет того же самого”, — сказал один дипломат.

Мюнхен. Президент США Дональд Трамп — давний поклонник Уинстона Черчилля. Но что бы сказал легендарный британский лидер военного времени о Мюнхенской конференции по безопасности образца 2025 года?

“У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье — и в результате получите войну”, — пророкотал Черчилль 87 лет назад, когда тогдашний премьер-министр Невилл Чемберлен покинул этот баварский город с листком бумаги, который вскоре потерял всякий смысл.

Как бы отозвался Черчилль на стремление Трампа положить конец конфликту на Украине — если условия, как опасаются Киев и его европейские союзники, окажутся выгодны Москве и в будущем приведут лишь к еще большему конфликту?

Слово “умиротворение” не сходит с уст европейцев, а более чувствительные к истории — в частности, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес — слышат явные отголоски Мюнхенского сговора 1938 года.

Собравшись на саммит, европейские чиновники еще только приходили в себя от стенограммы полуторачасового телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также высказываний министра обороны США Питера Хегсета, прозвучавших в середине недели в Брюсселе. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис счел самой незаслуженно упущенной и от этого еще более пугающей фразой предупреждение Хегсета о том, что “реальность” не позволит США стать гарантом безопасности Европы.

Иными словами, никакой вам больше американской поддержки.

Как и многие другие, Ландсбергис остро предчувствует конец эпохи. “Это вполне может означать начало конца НАТО, — сказал он. — Особенно в сочетании с грядущим выводом 20 000 американских солдат из Европы, о котором, как мне кажется, Вашингтон скоро объявит”.

Покуда литовский деятель беседовал с корреспондентом Politico в Мюнхене, Хегсет в Варшаве предвещал сокращение численности контингента и наставлял уже и так взвинченных европейцев, что “сейчас самое время вкладываться, потому что нельзя рассчитывать, что присутствие Америки продлится вечно”.

Стремительный каскад громких заявлений администрации Трампа, этакий риторический “шок и трепет”, ошеломил и сбил с толку не только сами США, но и Европу — как, несомненно, и было задумано. Трамп вообще любит застигать противников врасплох, не давая им времени перевести дух и сориентироваться.

Американские законодатели, также участвовавшие в саммите, попытались было успокоить встревоженную Европу, но не очень-то преуспели.

Так, председатель влиятельной сенатской комиссии по вооруженным силам, сенатор Роджер Уикер сообщил журналу Politico, что Хегсет допустил в Брюсселе “ошибку новичка”. “Не знаю, кто написал эту речь, но ее запросто мог сочинить Такер Карлсон. А он дурак”, — заявил он, успокаивающе заверив, что в окружении Трампа полно серьезных людей, к которым он прислушивается.

Уикер подчеркнул, что Хегсет уже взял обратно самые резкие из своих высказываний, хотя и признал, что утраты полагающихся Европе гарантий безопасности США это не касается. Между тем это подрывает саму статью 5 устава НАТО, гарантирующую членам альянса коллективную оборону.

Именно эта фраза засела в сознании европейцев занозой, вкупе с не менее резкими оборотами в духе: “Зарубите себе на носу: президент Трамп никому не позволит делать из дяди Сэма дядюшку Сосунка”.

“Прямой контакт Трампа с Путиным в сочетании с тем, как безапелляционно министр обороны Хегсет поставил союзников в Брюсселе перед фактом, что США заранее соглашаются на ряд основных требований России еще до начала переговоров, — это двойной удар не только по Украине, но и по будущему всей Европы”, — заметил Кир Джайлз из Королевского институт международных отношений (он же Чатем-хаус).

“И потом, само согласие с тем, что агрессор сохранит за собой захваченную территорию в обмен на мир... Для более явственных параллелей с 1938 годом Трампу следовало помахать новым соглашением и заявить, что Путин заверил его, что удовлетворил все свои территориальные потребности в Европе”, — добавил Джайлз.

Не помогла делу и мюнхенская речь вице-президента Джей Ди Вэнса с ее разгромной критикой демократических порядков в Европе. Она явно не развеяла назревших сомнений ни у европейцев, ни у пронатовски настроенных американцев.

Речь была принята холодно — под жидкие хлопки и вежливые кивки, когда он заговорил о миграции как об угрозе самой европейской цивилизации. “Угроза Европе, которая беспокоит меня больше всего, — это не Россия. Это не Китай и не какой-либо иной внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри”, — заявил он.

“Подумайте только, какая это наглость со стороны человека, чей напарник по президентской гонке разжигал бунт против нашего конгресса в 2020 году, приехать в Европу и заявить: “У вас, ребята, демократия хромает”, — сказал бывший американский дипломат, ныне ученый Майкл Макфол. — А сейчас у нас у самих конституционный кризис из-за чрезмерного влияния исполнительной власти. Здоровье американской демократии пошатнулось”.

Вэнс также обошел вниманием, пожалуй, важнейшую из тем — украинский конфликт. “Он мог бы воспользоваться своей речью и прояснить свою позицию на переговорах, но предпочел этого не делать. Эта речь была для домашней публики, а не для собравшихся на саммите”, — добавил Макфол. Не то чтобы сам Макфол был готов признать европейскую демократию полностью здоровой и выдать ей соответствующую справку, но для таких дерзостей сейчас не время и не место, считает он.

Три года назад казалось, что российская спецоперация на Украине сделала НАТО актуальной как никогда. У альянса отпала всякая необходимость в поиске смысла, неизменном со времен окончания холодной войны. Но здесь, в первый день саммита, было трудно избавиться от ощущения, что мы наблюдаем начало раскола. Разумеется, саммиты времен первого срока Трампа тоже имели отчетливый привкус “США против Европы”, но его тогдашняя команда по национальной безопасности несколько сглаживала углы. Европейцам лишь ерошили перья, но не ощипывали.

А для Европы США остаются державой исключительной и незаменимой, к которой всегда можно обратиться в тяжелую годину. К кому еще ей обратиться сейчас?

Что, если к себе самой?

Бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер сказал журналу Politico, что Европе, возможно, не повредит шоковая терапия, чтобы она стала более прогрессивной и самостоятельной.

Его позиция заключается в том, что европейские лидеры сами повинны в нынешней ситуации, которую так горестно оплакивают. Их достаточно предостерегали о том, чтó может повлечь за собой второй срок президента США, однако они всё равно медлили с расходами на оборону и не торопились взваливать на себя положенную часть трансатлантической ноши.

Преемник Ландсбергиса Кястутис Будрис согласен, что Европа замешкалась. “Мы действительно опоздали. Мы должны ускориться и показать, что у нас есть настоящая оборона и что мы готовы, способны и обучены сражаться”, — сказал он журналу Politico.

Но Будрис всё же надеется, что “Мюнхенский момент” 87-летней давности не повторится. “Одно то, что мы упоминаем 1938 год, показывает, что мы отдаем себе отчет в происходящем и пытаемся этого избежать. Да, есть риск, что могут повториться отдельные элементы, но при этом мы видим, как этого избежать”, — сказал он. Для этого необходимо, чтобы все союзники осознали “всю серьезность ситуации, с которой мы столкнулись”, если они хотят сберечь НАТО, заключил он.

Но другие задаются вопросом, не упущен ли момент окончательно, и опасаются, что администрация Трампа не друг, а враг. Один высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности в силу деликатности темы заявил: “И вот мы получили союз между российским президентом, который хочет уничтожить Европу, и американским, который хочет того же самого”.

“Это конец трансатлантического альянса”, — заключил он.

Джейми Деттмер