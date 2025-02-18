«Подвозим горючее на передовую в режиме секретности и маскировки»

Начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Владимир Демиров — о том, как опыт спецоперации изменил тактику снабжения войск топливом

Для снабжения войск горючим на линии боевого соприкосновения начали использовать багги и бронированные заправщики на базе «Урала». Эта техника оборудуется средствами радиоэлектронной борьбы, защищающими от атак БПЛА. О том, зачем на фронте нужны хранилища для бензина и дизтоплива из полимерных материалов, почему строятся топливопроводы, а также о большом значении мелкой тары на передовой в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал начальник управления (ракетного топлива и горючего) департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Владимир Демиров.

«Принимает вызов высокопроходимый багги с прицепом»

— Владимир Иванович, в Афганистане, Чечне и теперь на Украине бензовозы и базы горюче-смазочных материалов (ГСМ) — приоритетные цели для врага. Как сейчас происходит подвоз ГСМ к фронту?

— Схема обеспечения войск горючим представляет собой многоступенчатую передачу топлива: от поставщика на защищенные склады, от складов в оперативный транспорт, от оперативного транспорта в войсковой, от войскового в подразделения. Объем передаваемого горючего на каждом этапе рассредотачивается, а вместимость транспорта подвоза уменьшается вплоть до малогабаритных высокопроходимых защищенных топливозаправщиков. Каждый день специалисты службы горючего проезжают сотни километров под неусыпным вниманием вражеской разведки, атаками беспилотников, ударами артиллерии и высокоточного оружия.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

— Как появление дронов, кассетных боеприпасов, дальнобойных ракет HIMARS и Storm Shаdow, ATACMS сказалось на работе войск ГСМ? Как поменялись схемы подвоза, тактика?

— Противник в попытках сдержать продвижение наших войск стремится активно воздействовать на объекты топливно-энергетического комплекса страны. В частности, на автомобильные топливозаправщики и полевые склады горючего. Конечно, это влияет на объем выполняемых задач воинскими частями и подразделениями службы горючего. Он соответственно стал больше. Опыт также показал, что целесообразнее использовать малотоннажные автомобильные топливозаправщики для заправки вооружения и военной техники на переднем крае.

— Какая техника появилась в ходе СВО у подразделений материально-технического обеспечения (МТО)?

— Опыт проводимой специальной военной операции продиктовал новые требования к транспорту подвоза. Несомненно, бронированные топливозаправщики — это залог сохранения жизни и здоровья личного состава. Поэтому в результате совместно проведенной работы с предприятиями промышленности был разработан новый защищенный образец топливозаправщика — это АТЗ-8 на базе автомобиля «Урал». Он способен выдержать прямое огневое воздействие от стрелкового оружия, а также сберечь людей и топливо от осколков РСЗО.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Какие еще машины для заправки используют?

— Также в войсках нашли широкое применение автомобильные топливозаправщики АТЗ-1,5-236022 вместимостью 1,5 куб. м, способные скрытно и оперативно произвести дозаправку до трех единиц вооружения и военной техники. Данный образец положительно зарекомендовал себя благодаря таким характеристикам, как маневренность, малогабаритность и скрытность. Кроме того, подразделения обеспечения используют и приспособленные средства заправки, такие как багги. Там, где не проедет даже малогабаритный полуторакубовый заправщик, принимает вызов высокопроходимый багги с прицепом, из емкости которого можно скрытно и быстро произвести дозаправку сразу нескольких машин.

«Используются и подручные средства — бревна, мангалы, маскировочные тенты»

— Дроны сейчас представляют большую проблему для частей снабжения? Как вы с ними боретесь, как прикрываете склады, технику на марше и в местах заправки?

— Автомобильные средства заправки и транспортирования горючего с войсковыми запасами мы размещаем на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения — вне зон досягаемости средств огневого поражения противника. Непосредственно на передовой запасы горючего содержатся в мелкой таре, для обеспечения мобильности и безопасности. Подвоз горючего осуществляется с соблюдением режима секретности и маскировки с использованием нетабельных технических средств. Мы также организуем взаимодействие со специальными службами, осуществляющими защиту, охрану и оборону подвоза горючего. А сами топливозаправщики переднего края оборудуем средствами обнаружения и радиоэлектронной борьбы от воздействия БПЛА противника.

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— Бензовозы МТО получили так называемые мангалы и другую защиту от дронов? Есть ли у них какие-то особенности?

— У транспорта подвоза способ защиты всегда индивидуальный и применяется в зависимости от характера ведения боевых действий и условий местности. Но одна из особенностей — это защита цистерны с топливом, повреждение которой может привести к необратимым последствиям. Для выполнения этой цели их оборудуют дополнительной защитой из полимерных или металлических материалов как в заводских, так и в полевых условиях. Исходя из опыта личного состава, также дополнительно используются и подручные средства, такие как бревна, мангалы, маскировочные тенты. Всё это направлено на сохранение груза, воспламенение которого допустить никак нельзя.

— Как показали себя мобильные полевые склады топлива с полимерными резервуарами? Чем они лучше металлических цистерн и баков, которые использовались раньше?

— Сегодня на полевых складах для накопления, приема и выдачи горючего войсками всё больше используются эластичные резервуары из полимерных материалов. Их мобильность, способность к маневрированию запасами горючего без их демаскировки, а также простота в использовании уже доказали свою эффективность. Для обеспечения и работы с ними в составе бригад материально-технического обеспечения созданы специальные подразделения, оснащенные мобильными комплектами склада вместимостью 1200 куб. м каждый. Личный состав полевых складов горючего особое внимание уделяет маскировке объектов склада, а также защите их от средств воздушного нападения противника.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

— Применяются ли топливопроводы для доставки горючего в районы боевых действий? Какие задачи они помогают решать?

— Опыт СВО вновь доказал, что применение трубопроводного транспорта наиболее эффективно для подачи горючего войскам в труднодоступную местность, а также в условиях постоянного воздействия противника на другие виды транспорта. Трубопроводные подразделения неоднократно применялись при подаче горючего войскам на правый берег реки Днепр, при подаче горючего на полевые склады и аэродромы. Скрытность и маневренность полевых трубопроводов позволили своевременно поставлять войскам более одной тысячи тонн топлива в сутки. Применение плоскосворачиваемых трубопроводов из полимерных материалов, разработанных по заказу управления ракетного топлива и горючего, позволило преодолеть водную преграду и производить перекачку горючего без технологических потерь.

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— Как проверяется качество топлива, которое поступает в войска?

— Испытания горючего на соответствие предъявляемым требованиям по качеству проводятся на каждом этапе приема-передачи, в том числе с использованием принятых на снабжение в 2024 году полевых лабораторий горючего. В процессе производства на нефтеперерабатывающих заводах контроль качества осуществляется военными представительствами. При приемке поступивших горюче-смазочных материалов от предприятий-изготовителей — аккредитованными лабораториями горючего, оснащенными современным оборудованием, позволяющим проводить испытания по всему установленному перечню показателей качества. Также инспекционный контроль обеспечения качества горючего в войсках осуществляет мобильная передвижная лаборатория горючего от 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Минобороны России.

— Зимой большинство ГСМ густеют, изменяют свойства, дизельное топливо вообще может замерзнуть. Расскажите об особенностях зимней работы.

— В осенне-зимний период применяются горюче-смазочные материалы зимних сортов. На складах организуется накопление низкозамерзающих охлаждающих жидкостей. Особое внимание уделяется обеспечению маслами и смазками при переводе вооружения и военной техники на сезонные режимы эксплуатации, в ходе которых проводится смена масел и специальных жидкостей для обеспечения качественной и безотказной боевой работы техники.

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— В сводках Минобороны РФ мы постоянно видим фамилии бойцов, выполнивших задачу, рискуя жизнью. Какая именно боевая работа связана с наибольшими рисками? Много ли солдат и командиров МТО получили награды за время СВО?

— Личный состав службы горючего, ежедневно снабжая войска топливом, рискуя жизнью, успешно выполняет важнейшие задачи обеспечения, приближая достижение целей специальной военной операции. Среди них только орденами Мужества награждено более 300 солдат и офицеров.

Справка «Известий» 17 февраля — День службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации. Это одна из самых молодых служб тыла Вооруженных сил РФ. Основной и важнейшей задачей этой службы считается поставка в войска горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ракетного топлива, обеспечение функционирования военной техники и вооружений как в мирное время, так и в боевых условиях. Ее история началась 17 февраля 1936 года, когда по приказу народного комиссара обороны Союза ССР № 024 было создано управление по снабжению горючим. Его подписал нарком обороны Климент Ворошилов. Первым серьезным испытанием готовности службы горючего стало обеспечение горючим боевых действий у озера Хасан — за две недели войсками было израсходовано более 8 тыс. т горючего. В годы Великой Отечественной войны Красная армия и Военно-морской флот израсходовали свыше 16 млн т различных сортов горючего, личный состав службы горючего трудился под мобилизующим девизом «Горючее — фронту!». Для решения проблемы поставки топлива в осажденный Ленинград по дну Ладожского озера в рекордно короткий срок был проложен трубопровод. В 2010 году началось формирование, становление и развитие службы горючего как единой системы материально-технического обеспечения (МТО). Сегодня служба горючего решает задачи по хранению, транспортировке топлива по суше, морю и воздуху.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой