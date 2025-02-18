Снова в месте: корабли России, США и Британии принимают участие в учениях «Комодо-2025»

Геополитический «большой сдвиг» продиктован событиями на внешнеполитической арене и новым курсом Штатов

В военно-морских учениях «Комодо-2025», которые проводит Индонезия, принимают участие корабли России, а также США, Франции, Великобритании и ряда других стран. На этих учениях будет отрабатываться несколько задач, но главная из них — оказание помощи пострадавшим в гуманитарной катастрофе. Эксперты отмечают, что участие в одних и тех же маневрах России и стран НАТО — «большой сдвиг», продиктованный последними событиями на внешнеполитической арене и новым курсом США.

Вместе с США и Великобританией

Военно-морские учения «Комодо-2025» пройдут с 16 до 22 февраля. Основные события будут развиваться в акватории пролива Бадунг и на острове Бали. Россию на них будет представлять отряд кораблей Тихоокеанского флота, в который вошли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга».

Российские корабли уже прибыли на Бали для участия в маневрах. По предварительным данным, в «Комодо-2025» ожидается участие до 39 стран, в том числе России, США, Китая, Японии, Франции, Индии, Великобритании и других. Индонезийцы регулярно приглашают и Северную Корею на учения, но те пока ни разу не прислали свои корабли.

Главная цель мероприятия — повысить оперативную совместимость между военно-морскими силами в области ликвидации последствий стихийных бедствий и других гуманитарных операций.

— Здесь важно обратить внимание на то, какие страны стали участниками и то, что они согласились взаимодействовать в рамках учений вместе, — рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц. — Это большой сдвиг и сигнал, переплетающийся с последними событиями на внешнеполитической арене и новым курсом США.

Адмирал отметил, что у России богатейший опыт взаимодействия с военно-морскими силами самых разных стран.

— Как оно будет проходить в этот раз зависит от штаба и согласованности действий, — отметил он. — Так, в середине 1990-х мы на совместных учениях с американским флотом применяли в том числе и боевое оружие — мины, бомбы, артиллерию. Сейчас же скорее всего будет отрабатываться гуманитарная миссия, борьба с пиратством и совместное маневрирование.

Сергей Авакянц отметил, что России важно важно усиливать не только военно-морское сотрудничество.

— Важно углублять все виды взаимодействия со странами этого региона, которые к нам настроены комплементарно и положительно, — уверен адмирал. — Исключение — ближайшие союзники США, то есть англоязычные страны Австралия и Новая Зеландия.

Корвет «Резкий» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Наше присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет только усиливаться, уверен военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Сейчас Индонезия — одна из ключевых стран региона, с огромным населением и быстрорастущей экономикой, — напомнил он. — Не стоит забывать, что наше сотрудничество началось еще в середине прошлого века. Мы помогали Индонезии строить ВМС — это твердая основа хороших отношений.

Гуманитарная составляющая

Программа «Комодо-2025» включает в себя не только отработку военно-морских действий. На берегу проведут форумы для обмена опытом и мнениями между офицерами и двусторонние встречи с представителями военно-морских сил разных стран, а также Международный симпозиум по морской безопасности.

Для чего Индонезия проводит такие учения, объяснил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али: «Мы пережили катастрофу, вызванную цунами, и получили помощь от других стран. Поэтому мы должны практиковаться, чтобы улучшить нашу работу и оказывать помощь целенаправленно».

Фото: ASSOCIATED PRESS/Bullit Marquez Источник изображения: iz.ru

Он имел в виду цунами в декабре 2004 года, когда на прибрежных территориях Индонезии и ряда других государств погибло до 300 тыс. человек.

Учения «Орруда»

Россия и Индонезия в последние годы активно укрепляют военно-морское сотрудничество. В прошлом году состоялись первые за всю историю двусторонние российско-индонезийские военно-морские учения «Орруда-2024». Следующие пройдут в 2026 году.

Власти Индонезии очень высоко оценили «Орруда-2024», так посол Индонезии в России Жозе Тавареш отметил: «В таких учениях много пользы. С учетом итогов «Орруды» Индонезия и Россия, вероятно, продолжат изучать возможности для проведения совместных военно-морских учений в будущем».

Индонезия. Встреча экипажа корвета «Громкий» в порту Сурабая Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Тихоокеанского флота

Китайское СМИ South China Morning Post написало: «Это редкий случай сотрудничества на фоне неумолимого периода дипломатического и военного соперничества по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону».

Сотрудничество с Индонезией

В конце 1950-х начале 1960-х годов СССР принял участие в создании ВМС Индонезии, поставив большую партию кораблей, подводных лодок и прочей военно-морской техники, включая легкий крейсер «Ириан» (в советском флоте назывался «Орджоникидзе»).

В дальнейшем Индонезия использовала эту технику при решении конфликта с Голландией за Западную Новую Гвинею. Затем на долгое время военно-техническое сотрудничество между нашими странами прервалось.

Образец ракеты «Яхонт» Источник изображения: Фото: ТАСС/ИТАР

В начале 1990-х годов Индонезия купила практически весь флот бывшей ГДР, в котором применялись и советские военные технологии.

В XXI веке эта страна купила экспортный вариант ракеты «Оникс» под названием «Яхонт». Индонезия нуждается в обновлении своего флота, и здесь Россия может ей помочь. Наши страны 3 февраля этого года отметили 75-ю годовщину дипломатических отношений.

Справка «Известий» Учения «Комодо» проводятся раз в несколько лет. В этом году они пройдут с 16 по 22 февраля 2025 года. В них будут участвовать следующие страны: Австралия, Индонезия, Франция, Индия, Япония, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Россия, Сингапур, Таиланд, Великобритания, США, Вьетнам, Иран, Южная Корея, Китай, Бахрейн, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Канада, Чили, Колумбия, Фиджи, Ирак, Италия, Кения, Лаос, Нидерланды, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. На первых маневрах в 2014 году Россию представляли БПК «Маршал Шапошников», танкер «Иркут» и спасательное судно «Алатау». «Комодо-2016» посетили БПК «Адмирал Виноградов», спасательный буксир «Фотий Крылов», танкер «Иркут». «Комодо-2018» — учебный корабль «Перекоп». В 2020 и 2022 годах учения не проводились. На учения «Комодо-2023» в 2023 году принимали участие корветы «Громкий», «Совершенный» и танкер «Печенга».

Дмитрий Болтенков

Юлия Леонова

Богдан Степовой