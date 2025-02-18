Турция вместе с США и Европой ищут варианты мирного урегулирования на Украине

Глава МИД Хакан Фидан отметил, что на текущем этапе идет изучение вопросов того, как можно обеспечить режим прекращения огня и как сделать его постоянным

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Турция, США и европейские страны работают над различными аспектами плана по прекращению огня на Украине и установлению мира. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World, состоявшемуся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Турция хочет и готова играть любую роль, чтобы способствовать миру на Украине, и готова внести вклад в восстановление Украины. Но прежде всего нам нужно обеспечить прекращение огня. Нам нужен работоспособный и долгосрочный мирный план. Сейчас американская администрация, европейцы и мы <...> работаем над различными аспектами этого возможного плана прекращения огня и мирного урегулирования", - сказал министр.

Фидан отметил, что на текущем этапе идет изучение вопросов того, как можно обеспечить режим прекращения огня и как сделать его постоянным. "Также существует вопрос о том, как мы можем предотвратить возобновление войны. Это вполне уместные вопросы, которые задаем мы и некоторые из наших европейских друзей", - заявил он.

"При этом сейчас очень важной задачей является поиск решения, которое объединит и краткосрочную неотложную потребность в прекращении огня, и долгосрочные стратегические вызовы. Именно над этим мы работаем в данный момент", - отметил Фидан.