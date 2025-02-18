Войти
ТАСС

Турция вместе с США и Европой ищут варианты мирного урегулирования на Украине

209
0
0
Хакан ФИДАН
Хакан ФИДАН.
Источник изображения: invoen.ru

Глава МИД Хакан Фидан отметил, что на текущем этапе идет изучение вопросов того, как можно обеспечить режим прекращения огня и как сделать его постоянным

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Турция, США и европейские страны работают над различными аспектами плана по прекращению огня на Украине и установлению мира. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World, состоявшемуся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Турция хочет и готова играть любую роль, чтобы способствовать миру на Украине, и готова внести вклад в восстановление Украины. Но прежде всего нам нужно обеспечить прекращение огня. Нам нужен работоспособный и долгосрочный мирный план. Сейчас американская администрация, европейцы и мы <...> работаем над различными аспектами этого возможного плана прекращения огня и мирного урегулирования", - сказал министр.

Фидан отметил, что на текущем этапе идет изучение вопросов того, как можно обеспечить режим прекращения огня и как сделать его постоянным. "Также существует вопрос о том, как мы можем предотвратить возобновление войны. Это вполне уместные вопросы, которые задаем мы и некоторые из наших европейских друзей", - заявил он.

"При этом сейчас очень важной задачей является поиск решения, которое объединит и краткосрочную неотложную потребность в прекращении огня, и долгосрочные стратегические вызовы. Именно над этим мы работаем в данный момент", - отметил Фидан. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 04:34
  • 1
Чего хочет Путин и как поступит Америка? (The Spectator, Великобритания)
  • 18.02 04:16
  • 7634
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.02 03:02
  • 7
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 18.02 00:57
  • 4
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 22:31
  • 2
Глава концерна Rheinmetall назвал сроки запуска строящегося на Украине завода по производству снарядов
  • 17.02 17:41
  • 0
Международная оборонная выставка IDEX-2025 – себя показать и других посмотреть
  • 17.02 16:24
  • 1
Может превзойти российский «Панцирь-С»: в западной прессе оценили новый турецкий зенитный комплекс Gürz 150
  • 17.02 16:04
  • 1
В Индии оценили VR-тренажер Су-57Э
  • 17.02 14:47
  • 31
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.02 11:52
  • 2
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
  • 17.02 08:49
  • 6
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)