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ТАСС

Украинская правительственная делегация начала визит в Саудовскую Аравию

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Эр-Рияд
Эр-Рияд.
Источник изображения: Previtte/ Shutterstock/ Fotodom

В составе делегации прибыли министр аграрной политики Виталий Коваль, первый замминистра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Алексей Соболев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Украинская правительственная делегация начала визит в Саудовскую Аравию, где планируются переговоры по поводу урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что контакты по урегулированию украинского конфликта пройдут в том числе на следующей неделе в Саудовской Аравии. Он также подтвердил, что рассчитывает там на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшее время намерен посетить Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию, однако добавил, что контакты с представителями России и США в этих странах не планируются. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак опроверг сообщения о готовящейся встрече с российской стороной.

"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. <...> В последующие дни будет десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", - написала первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, в составе делегации прибыли также министр аграрной политики Виталий Коваль, первый замминистра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Алексей Соболев, а также и.о. председателя Фонда государственного имущества Иван Смачило. Они представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, а также проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций в полмиллиарда долларов.

12 февраля Трамп провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. После разговора с лидером России он объявил о решении немедленно начать переговоры по Украине. В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты "договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч". Впоследствии Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой может пройти в Саудовской Аравии.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее сообщал, что США на переговорах в Саудовской Аравии будут представлять госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник главы государства по национальной безопасности Майк Уолтц. По словам Маккола, цель переговоров - организовать встречу Трампа с Путиным и Зеленским, "чтобы наконец установить мир и положить конец этому конфликту". 

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Саудовская Аравия
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Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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