Издание напомнило, что Великобритания поставила на Украину тысячи ПТРК Javelin

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. ВС РФ захватили большое количество трофейных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в ходе боевых действий на Украине, их число может превышать имеющиеся запасы на складах британской армии. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источник.

"Российская армия, вероятно, сейчас имеет больше комплексов Javelin, чем британская армия", - сказал источник. Издание напомнило, что Великобритания поставила на Украину тысячи ПТРК Javelin.

В апреле 2024 года занимавший тогда пост замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Картлидж заявил, что Лондон не сможет восполнить свои опустошенные запасы комплексов Javelin ранее 2027 года.