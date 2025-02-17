Войти
ТАСС

Telegraph: у РФ может быть больше трофейных Javelin, чем у британской армии

221
0
0
Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin
Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Издание напомнило, что Великобритания поставила на Украину тысячи ПТРК Javelin

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. ВС РФ захватили большое количество трофейных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в ходе боевых действий на Украине, их число может превышать имеющиеся запасы на складах британской армии. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источник.

"Российская армия, вероятно, сейчас имеет больше комплексов Javelin, чем британская армия", - сказал источник. Издание напомнило, что Великобритания поставила на Украину тысячи ПТРК Javelin.

В апреле 2024 года занимавший тогда пост замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Картлидж заявил, что Лондон не сможет восполнить свои опустошенные запасы комплексов Javelin ранее 2027 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений