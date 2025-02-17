Европа втайне разрабатывает план по отправке войск на Украину для обеспечения послевоенной безопасности (The Associated Press, США)

АР: Европа тайно разрабатывает план по отправке сил безопасности на Украину

Европа втайне разрабатывает план по отправке сил безопасности на Украину, сообщает АР. Главными зачинщиками выступают Британия и Франция. Просто группа миротворцев не устроит Запад и Украину: по их мнению, это должен быть многочисленный контингент.

Брюссель (AP). Группа европейских стран, обеспокоенных тем, что обеспечение безопасности Европы у США не в приоритете, втайне разрабатывает план отправки войск на Украину для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией в будущем.

Главными разработчиками плана выступают Великобритания и Франция, хотя подробностей пока мало. Страны, участвующие в обсуждениях, не готовы раскрывать все детали плана. Это дало бы российскому президенту Владимиру Путину преимущество в случае, если тот согласится на переговоры о прекращении конфликта, который он развязал три года назад.

Но ясно одно: президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны гарантии безопасности его страны до установления мира. Лучшей защитой было бы членство в НАТО, которое Украине давно обещали, но США отказались рассматривать этот вариант.

“Я не буду описывать конкретные возможности, но я согласен с тем, что для достижения мира Украине необходимы какие-то гарантии безопасности, и Великобритания сыграет в этом свою роль”, — осторожно заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг.

Европейцы еще около года назад начали прорабатывать вопрос, какой именно контингент может понадобиться. На фоне опасения, что президент США Дональд Трамп пойдет на сделку с Путиным через их головы и, возможно, даже через голову Украины, такая проработка требует от европейцев спешки.

Многие вопросы остаются без ответа, но один из них стоит особняком: какую роль могут сыграть Соединенные Штаты, если могут вообще?

Европейские державы обдумывают грядущее

В декабре, после избрания, но до вступления в должность Трампа, группа руководителей и министров встретилась с Зеленским в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Они прибыли из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши. На переговорах также присутствовали высокопоставленные чиновники Европейского союза.

В основе переговоров лежала идея, выдвинутая президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале 2024 года. В то время он отказался вычеркивать вариант с вводом войск на территорию Украины, что вызвало возмущение, в частности со стороны лидеров Германии и Польши.

Тогда казалось, что Макрона не поддержали на европейской арене, но с тех пор его план поднабрал популярности. Тем не менее, облик воинского контингента, его состав будет сильно зависеть от условий мирного урегулирования и многого другого.

В Италии существуют конституционные ограничения на использование вооруженных сил. Нидерландам потребуется одобрение парламента. Также и Германии, позиция которой может измениться после выборов 23 февраля, которые приведут к формированию нового правительства. Польша проявляет осторожность, учитывая сохраняющуюся вражду с Украиной еще со времен Второй мировой войны.

“Мы находимся на очень ранней стадии”, — заявил Associated Press министр обороны Эстонии Ханно Певкур в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Несмотря на продолжающиеся дискуссии и слухи, европейским союзникам “крайне важно” понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем приступать к разработке плана, сказал Певкур.

Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до “пары тысяч” с обеих сторон, то “для Европы тоже не будет проблемой присутствовать там”, — сказал Певкур и отметил, что всё было бы намного сложнее, если бы там еще “полыхал конфликт”.

Мощные силы безопасности, а не миротворцы

Состав и роль этих сил будут определяться достигнутым мирным соглашением. Если Россия и Украина смогут согласовать условия в ходе переговоров, вполне вероятно, что потребуется меньше мер безопасности и меньше сил.

Но эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешнем положении дел европейцы должны развернуть мощный и многочисленный контингент, а не группу миротворцев, подобных “голубым каскам” Организации Объединенных Наций.

“Это должна быть реальная сила, (чтобы) русские знали, что будут сокрушены, если когда-нибудь попробуют ее на прочность. И можете не сомневаться, что Россия на прочность ее проверит”, — заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес на мероприятии аналитического центра European Policy Center в январе.

“Они не соблюдают ни единой договоренности. Поэтому, если мы отправим туда войска, то в их составе должна быть авиация, крупные сухопутные войска, беспилотники, средства борьбы с беспилотниками, ПВО и ПРО. Всё это, — сказал он. — Если туда послать кучку солдат в голубых касках с автоматами, то их раздавят".

Французский генерал в отставке и бывший глава военной миссии Франции в ООН Доминик Тринкан согласился с тем, что миротворцы ООН лучше подходят “для развертывания в гораздо более стабильных зонах”. “Для начала, организация этой операции с привлечением солдат со всего мира займет около года”, — сказал он.

Также необходимо провести обучение украинских солдат и инвестировать в оборонную промышленность Украины, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью AP.

Как велики силы?

Характер мирного соглашения будет определять численность и расположение европейского контингента. Зеленский настаивает, чтобы численность контингента составляла не менее 100–150 тысяч военнослужащих. СМИ высказывают предположения о численности контингента в 30–40 тысяч человек. Дипломаты и официальные лица не подтвердили ни ту, ни другую цифру. Украина также желает воздушные силы, а не только наземные войска. Очевидно, что европейцам будет трудно собрать крупномасштабные силы, и, конечно, они не смогут сделать это быстро.

В интервью Financial Times в пятницу Макрон заявил, что развертывание огромных сил “нереально”. “Мы должны делать то, что является уместным, реалистичным, хорошо продуманным, взвешенным и согласованным”, — сказал он.

Министр обороны США Пит Хегсет на этой неделе настаивал на “надежном международном контроле за линией соприкосновения”, имея в виду линию фронта протяженностью около 1000 километров. Европейцы не хотят этого делать, поскольку для этого потребуется слишком много войск.

Почти все согласны с тем, что необходима своего рода “подстраховка” от Америки. Европейские вооруженные силы уже давно полагаются на превосходную американскую логистику, воздушный транспорт и другие военные возможности.

США устанавливают некоторые правила

В среду в штаб-квартире НАТО Хегсет рассказал об условиях, на которых США согласились бы на использование вооруженных сил, которые помогли бы предоставить Украине “надежные гарантии безопасности, предотвращающие начало нового конфликта“.

“Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками”, — сказал Хегсет почти 50 западным сторонникам Украины. Если они отправятся в Украину, сказал он, “они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО".

Путин заявлял, что он начал СВО отчасти из-за того, что блок НАТО расширился и слишком приблизился к границам России. Он вряд ли согласится на какую-либо операцию, проводимую крупнейшей военной организацией мира.

По словам Хегсета, на любых европейских союзников, которые будут принимать участие в операции развертывания, в случае нападения не распространяются гарантии коллективной безопасности НАТО. Он подчеркнул, что “войска США не будут размещаться на Украине”. Какую роль могут сыграть США, он не раскрыл.

С точки зрения Украины, операция только лишь с участием Европы просто бессмысленна. “Любые гарантии безопасности невозможны без американцев”, — предупредил в четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Автор: Лорн Кук (Lorne Cook).