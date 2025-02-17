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ТАСС

Telegraph: британские военные пожаловались на методы ведения боевых действий ВСУ

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Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777.
Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

По данным газеты, украинские военнослужащие предпочитают "советскую тактику" массированного огня, однако союзники Киева по НАТО не могут производить боеприпасы и вооружения в таком же объеме, как и Россия

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Британские инструкторы разочарованы нежеланием Вооруженных сил Украины адаптироваться к натовским стандартам ведения боевых действий. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

В частности, издание указало, что украинские военнослужащие могут одновременно использовать пять или шесть противотанковых ракетных комплексов NLAW, "словно это РПГ", вместо того чтобы наносить точечные удары. Согласно источникам газеты, таким образом ВСУ быстро расходуют поставленные Западом вооружения.

Как отметила The Sunday Telegraph, украинские военнослужащие предпочитают "советскую тактику" массированного огня, однако союзники Киева по НАТО не могут производить боеприпасы и вооружения в таком же объеме, как и Россия. Газета добавила, что британцы потребовали от ВСУ делиться с ними видеокадрами применения поставленного оружия, из которых и стало ясно, что украинские военные не особо стремятся перенимать стандарты НАТО.

В то же время инструкторы признали, что короткие сроки подготовки украинских новобранцев на западных полигонах не позволяют провести необходимое обучение натовским способам ведения боевых действий. При этом издание указало, что в ряде случаев между британскими инструкторами и украинскими военнослужащими возникали горячие споры о методах военных действий, которые чуть было не закончились перестрелкой в учебных центрах. 

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