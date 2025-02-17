Москва одержала дискурсивную победу в конфликте и добилась согласия Вашингтона со своими требованиями, цитирует мнение политологов Newsweek. Помимо разговора с Трампом, для Путина есть и другие хорошие новости, указывает издание. Россия близка к достижению целей СВО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объяснил своему народу, почему он начинает конфликт с Украиной, который назвал специальной военной операцией.

“Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится всё хуже и опаснее”, — сказал он в своем телевизионном обращении незадолго до начала наступления.

“В последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры альянса к границам России. Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем”.

После почти трехлетнего конфликта — конфликта, который унес десятки тысяч жизней с обеих сторон, — цели, похоже, достигнуты, и теперь уже Украине остается лишь просто наблюдать за тем, что происходит.

Президент Дональд Трамп согласился на переговоры с Путиным, и он вместе с министром обороны Питом Хегсетом, по сути, свели к нулю шансы Украины вернуться к границам, существовавшим до конфликта, или вступить в НАТО.

Отодвинутые в сторонку европейские лидеры находились в шоке. Профессор Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала вынес однозначный вердикт. "С этой точки зрения Путин точно выиграет этот конфликт", — сказал он в интервью Bild.

Это мнение в значительной степени разделили аналитики, с которыми беседовал Newsweek. Они назвали эту новость "дискурсивной победой" России и заявили, что, похоже, Соединенные Штаты согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров.

В Кремле назвали эти переговоры "историческими", а видные российские деятели ликовали.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным "войдет в историю мировой политики и дипломатии. Я уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне сейчас с ужасом читают объемное заявление Трампа о его разговоре с Путиным и не могут поверить своим глазам".

Тем временем российский фондовый рынок резко вырос, и хорошие новости для Путина не заканчиваются. С его точки зрения, оппозиция внутри страны была подавлена, в некоторых случаях весьма жестко. Проблемные организации, как, например, Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина, но теперь столкнулся с санкциями США, находятся под прицелом Трампа.

У России по-прежнему серьезные проблемы, особенно в экономике, пострадавшей от санкций. Но если целью Путина было недопущение создания на границе с Россией единого государства, состоящего в НАТО, то эта цель, по крайней мере, близка к достижению. Newsweek обратился в Кремль за комментариями.

Границы Украины до 2014 года

В бессвязной полуисторической статье, написанной в 2021 году перед началом СВО и озаглавленной "Об историческом единстве русских и украинцев", Путин изложил то, что, по его мнению, является притязаниями России на Крым, а также Донбасс и Луганск. “Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор”, — написал он в одном из разделов.

Похоже, Хегсет согласен с этим. Он заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, когда Путин аннексировал Крым, нереалистично. В том году российские войска ошеломили Запад своим быстрым захватом украинской территории. За происходящим, по-видимому, бессильно наблюдали тогдашний вице-президент Джо Байден и команда советников, в которую входил Энтони Блинкен, впоследствии ставший его госсекретарем.

Трамп, который заявил, что Россия никогда бы не начала СВО, если бы он был президентом, в четверг провел отдельные телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он объявил, что переговоры начнутся немедленно и прекращение огня неизбежно. Многие восприняли это как еще один признак того, что вопрос о возвращении Украины к границам до 2014 года больше не стоит.

Накануне Трамп заявил, что у него были прямые переговоры с президентом России, которые, как сообщило агентство Bloomberg, застали европейских чиновников врасплох.

Членства в НАТО Украине не видать

Хегсет также заявил, что любое мирное соглашение должно включать гарантии безопасности для предотвращения нового конфликта, но Европе нужно прикладывать больше усилий. Он исключил вступление Украины в НАТО, что было ключевым требованием Путина.

Лидер либеральной проевропейской партии Украины "Голос" Кира Рубик заявила Newsweek, что комментарии Хегсета говорят о желании США переложить ответственность за поддержку Украины на европейских партнеров Киева.

Но, по ее словам, неясно, готова ли Европа взвалить на себя эту ответственность. Она обеспокоена тем, что поддержка украинских войск может прерваться.

Старший научный сотрудник-консультант Chatham House Кир Джайлс сказал, что Хегсет исключил предоставление Украине надежных гарантий безопасности со стороны США или НАТО. Любое прекращение огня будет кратковременным и даст России передышку для ускоренного восстановления своих сухопутных войск.

"Аналогии с 1938 годом могли бы быть еще более явными, если бы Трамп продемонстрировал декларацию и сказал, что Путин заверил его в отсутствии территориальных амбиций в Европе", — сказал Джайлс в интервью Newsweek, имея в виду умиротворение премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом Гитлера перед Второй мировой войной.

Научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Кирилл Шамиев* сказал Newsweek: "Не сомневайтесь, заявления Трампа и Кремля о переговорах и потенциальном мирном соглашении выглядят как огромное облегчение и дискурсивная победа для России... С российской точки зрения, это уже отличная PR-победа".

Российский фондовый рынок

Поскольку пострадавшая от санкций экономика России испытывает трудности, рост российского фондового рынка в четверг воодушевит Путина.

Мосбиржа (MOEX) и индекс РТС подскочили более чем на шесть процентов. Рубль, стоимость которого резко упала в последние месяцы, укрепился на 3,72 процента по отношению к доллару США — до 90,5 доллара.

Автор Vatnik Soup Пекка Каллиониеми, проанализировавший российскую дезинформацию, написал в Х, что телефонный разговор Трампа с Путиным дал мощный толчок московскому фондовому рынку и президент США "сейчас спасает Кремль от экономической катастрофы".

Однако у Путина по-прежнему турбулентная экономика с инфляцией в 9,5 процента, которую Центральный банк пытается обуздать с помощью рекордно высокой ключевой процентной ставки в 21 процент. Этому способствовали военные расходы Путина и нехватка рабочей силы, усугубленные потерями на Украине и растущим демографическим кризисом.

Между тем, санкции США, введенные предыдущей администрацией Байдена, усугубили проблемы экономики. Транспортирующий нефть российский "теневой флот", используемый для обхода санкций, создает дополнительные проблемы для экспорта энергоресурсов, приносящих доход.

Без оппозиции, МУС и угроз со стороны Белого Дома

В воскресенье исполняется первая годовщина смерти Алексея Навального, самого видного российского оппозиционера, с которым Путину приходилось сталкиваться за время президентства. Многие западные страны обвинили российское правительство в причастности к его смерти, и, по-видимому, больше нет человека такого же масштаба, который бы занял его место (бездоказательная западная дезинформация. — Прим. ИноСМИ).

Путину также окажет поддержку решение Трампа в январе ввести санкции против Международного уголовного суда, который в 2022 году выдал ордер на арест российского лидера.

Джереми Пицци из Global Rights Compliance, которая помогает Киеву документировать военные преступления России, заявил Newsweek, что необходимо уголовное наказание для ответственных за незаконные действия России на Украине, а также финансовые репарации.

По его словам, это необходимо, чтобы положить конец незаконным действиям России и гарантировать возвращение всей украинской территории, захваченной с 2014 года. Иначе мир был бы только номинальным.

Тем временем Сенат США утвердил Тулси Габбард в должности директора национальной разведки. У республиканцев и демократов возникали вопросы по поводу ее прошлых высказываний, которые, по их словам, были связаны с симпатиями к России. "Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала обоснованные опасения России по поводу безопасности", —написала она в Твиттере в 2022 году. Габбард отвергла утверждения о том, что она распространяла пророссийские взгляды, заявив: "Я не обращаю внимания на российскую пропаганду".

Европа отодвинута в сторонку

Одним телефонным звонком Трамп перевернул многолетнюю политику США в отношении конфликта на Украине. Но хотя Кремль подтвердил, что начал планировать переговоры, директор программы "Расширенная Европа" Европейского совета по внешним отношениям Мари Дюмулен заявила, что пока неясно, как США намерены эти переговоры вести.

Дюмулен сообщила Newsweek, что также неизвестно, намерены ли США вести переговоры с Россией и Украиной по отдельности, а потом усадить за один стол переговоров, и сыграют ли какую-либо роль другие важные заинтересованные стороны, в том числе Европа.

Газета Financial Times сообщила об опасении европейских стран, что им придется взять на себя расходы по послевоенной безопасности и восстановлению Украины. От участия в переговорах между США и Россией они по-прежнему отстранены.

"Официальные лица США исключили перспективу членства Украины в НАТО и переложили бремя будущей европейской безопасности на европейцев. Этим они уже лишили себя важных рычагов, которые могли бы использовать в будущих переговорах, чтобы склонить Россию к уступкам", — сказала Дюмулен.

Автор: Брэндон Коул (Brendan Cole).

*Обвиняется в сотрудничестве с нежелательной в России организацией.