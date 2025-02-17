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Интерфакс-АВН

Всех курсантов Военной академии Белоруссии будут учить боевому применению беспилотников

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Минск. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Удостоверение оператора беспилотного летательного аппарата будут получать все курсанты Военной академии Белоруссии, сообщил заместитель начальника Военной академии Белоруссии по учебной работе Артем Неверко.

"Обучение будут проходить все курсанты Военной академии, они получат удостоверение оператора беспилотного летательного аппарата", - рассказал Неверко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он сообщил, что в текущем учебном году в Академии открылась кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов. По словам Неверко, это было продиктовано веянием времени.

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