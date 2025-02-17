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Интерфакс-АВН

Авианосец США "Гарри Трумэн" зашел в Грецию для ремонта после столкновения с сухогрузом

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Авианосец ВМС США CVN-75 "Гарри Трумэн"
Авианосец ВМС США CVN-75 "Гарри Трумэн".
Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Вашингтон. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский атомный авианосец USS Harry Truman в воскресенье прибыл на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит для проведения экстренного ремонта после столкновения с грузовым судном Besiktas-M в Средиземном море, сообщил Шестой оперативный флот США.

Американский авианосец столкнулся с грузовым судном под панамским флагом вблизи египетского порта Порт-Саид 12 февраля в 23:46 по местному времени.

По данным флота, у авианосца повреждена платформа над одним из складских помещений, внешняя стенка двух складских помещений и помещения технического обслуживания. Расположенный рядом авиационный подъемник для самолетов из ангара не получил повреждений и полностью работоспособен.

По словам капитана Дэйва Сноудена, корабль полностью боеспособен, его палубная авиация выполняла полеты и после столкновения.

В сообщении 6-го флота указывается, что группа специалистов проведет полное обследование поврежденных участков и разработает план ремонта, который будет начат незамедлительно.

В авианосную ударную группу, возглавляемую USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS Gettysburg и три ракетных эсминца класса - USS Stout, USS The Sullivans и USS Jason Dunham.

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